戀愛禁忌｜5個你不想遇上的愛情陷阱　最忌定時問候、太快講未來

在愛情中，有許許多多的考驗，這不僅是人生必修的課題，也是男女之間注定面臨的挑戰......



兩個人相愛是件很難得的事，要守護一段感情，就必須步步為營、慢慢磨合，彼此一起攜手走下去。但是，在這個太快戀愛，也太容易分手的年代，每次遇到一個新的對象時，我們總是對未來充滿期待和憧憬，希望這一次能夠跟著我們的期許走向愛情的康莊大道。或許，在這一路上，親手摧毀一段戀情的元兇，正是我們自己。來看看有幾項不經意的小事，卻是傷害彼此的利刃吧！

1. 把自己所有的時間優先留給對方

一談戀愛，你就想跟對方膩在一起，如膠似漆嗎？把所有的空閒時間都留給對方，剩下的時間再分配給家人、朋友或自己，看似非常細膩又貼心的行徑，卻會讓對方覺得你沒有生活重心，每天沒有別的事可以做，生活無聊且毫無目標，自然而然會缺乏吸引力。與其把所有時間都留給對方，讓對方來「填空」，不如讓自己的日常看起來多采多姿一點，適時地邀請彼此融入自己的生活，讓兩人都能有一起往前的動力。

自以為一百分女友，伴侶卻對自己日漸生厭？你可能踩到以下5個陷阱其中之一！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

2. 照三餐傳訊息或打電話問候

主動的關心和鼓勵的確是維繫感情重要的關鍵，但如果是定時發出一些無聊或廢話的關心，「你在幹嘛？」、「吃飯了嗎？」、「天氣很冷，多穿一點」，其實會很容易讓人疲乏而且感到無聊、膩了。不妨直接告訴對方：「昨天見面很開心」、「期待下一次約會」、「今天突然有點想你」，這一類目的性與誠意較高的言論，反而能夠確切地增進雙方感情。

3. 太快安排過於親密的行程

「過於親密的行程」或「大型活動」，最好等到彼此都有一定的了解與熟悉再來進行。「過於親密的行程」是指泡溫泉、外地旅行等等，而所謂的大型活動包括出國遠遊、參加親戚或朋友的婚禮等。這好像是在拿彼此脆弱的感情基礎在賭，千萬不要輕易嘗試。在尚未深入認識對方，全盤了解彼此個性時，最好不要安排這類的親密行程或大型活動，很容易讓彼此深陷緊張和爭吵的模式當中。

相關文章：剖析性觀念3大謬誤：性不是一種「給予」 也不是綁住男人的手段（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 13

4. 太快討論未來及畫藍圖

交往時想著走一輩子，那是當然。不過，好高騖遠、不切實際的行為，可要仔細注意了。當然，我們都是希望能夠朝著一輩子伴侶的方向前進，但如果太快討論到「未來」，或是馬上就說「我希望是以結婚的前提為交往」，其實也會嚇跑對方、讓對方感到壓力山大。在時機尚未成熟前（例如僅僅只交往兩個月），「談論未來」是會殺死未來的重要關鍵；如果一定要這麼直接與具目的性，也許，參加相親會是比較適合你的交往方式。

相關文章：結婚｜出嫁前必先回答的15樣價值觀問題 家庭、財務、信仰也重要（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 11

5. 動輒得咎，過度分析任何小事

在親密關係裡，我們習慣放大所有的細節，他多久回覆訊息，約會帶你去哪裡，聊天中的用字遣詞，與你相處時的肢體動作等等，都會被解讀為是否愛自己、為這份感情付出心力的程度、或是未來藍圖是否有你的暗示；這樣子過度揣測與小劇場發作，不僅無端給自己很大壓力，無法表現出最正常真實的自己，也可能誤解或過度解讀了原本對方的用意，對方也會覺得窒息緊繃。請收起自己無意義的沙盤推演，讓兩人的發展自然一些吧！

相關文章：熱戀後只剩下消磨？5招助情侶跨過感情倦怠期 同步訓教建親密感（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】