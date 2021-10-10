情人常說你唔愛我喇！情緒極端總覺得被拋棄　9條問題證明他有病

你或身邊的朋友，曾有過以下交往經驗嗎：初期：完美的天使情人，噓寒問暖以秒計算；中期：晚一點回訊息，對方就奪命連環call；後期：天天都想提分手，又怕自己變劊子手，如果你或親友有以上的困擾，請入內看這集。
往往就會說他是一個恐怖情人－borderline personality disorder（中文翻譯：邊緣型人格障礙），這個邊緣型人格障礙跟邊緣人沒有關係。
你身邊哪位是恐怖情人嗎？快看他沒有嘛以下邊緣型人格障礙的特癥。（點擊放大閱讀）▼▼▼
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從心理學角度解釋邊緣型人格障礙的特癥及一天內的情緒起伏狀態。（點擊放大閱讀）▼▼▼
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9條問題測試你或伴侶有沒有邊緣型人格障礙的特質，在愛情患得患失的你準備好了嗎？（點擊放大開始）▼▼▼
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同場加映：感情出問題總選擇逃避？ 心理學家解釋為何愛情上常犯同樣的錯（點擊放大閱讀）▼▼▼
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【本視頻獲理科太太Li Ke Tai Tai授權轉載，瀏覽粉絲團及Youtube頻道。】