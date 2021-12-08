超準！盧恩符文測驗：1秒洩露你的性格和婚姻　這類人最風情萬種

盧恩符文是源自於北歐的魔法符石，充滿了大自然能量和靈性，而這一次妞編輯就要來帶大家測測，近期網路上瘋傳的「性格和愛情」測驗，只要一秒就能看出你的人格特質和感情觀，妞妞們還不快來試試看！



妞妞們先閉上眼睛稍微冷靜個30秒，讓心沉浸下來再來好好的做測驗！睜開雙眼後從這4張符文裡，憑直覺挑選一張最喜歡，選好答案之後就讓我們開始解析吧。

盧恩符文測驗（圖片：niusnews＠Arena）

骨子裡的你究竟是怎樣的呢？快來揭曉測驗的答案吧~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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性格和愛情測驗：

A. 權力 Uruz

選A的人的脾氣很隨和，與人相處時通情達理，待人接物落落大方，不愛與人斤斤計較，但做事又有自己的原則和底線，同時你的主觀意識很強，不會盲目地依附或順從別人，也不會輕視他人的想法和觀念，這類人性格比較獨立，生活中即使遇到難題也不太願意去求助，更傾向於自己獨立解決。不太喜歡枯燥乏味的工作，如果哪天生活只是週而復始，你會變得很倦怠，但你又是一個很有想法的人，如果有幸能從事自己喜歡的行業，在極短的時間內就會獲得別人難以匹比的成績喔！

這塊「權力 Uruz」符石說明你在感情中是比較被動的類型，即使遇到喜歡的人，也會因為自卑或者害怕被拒絕不敢主動表白，只會默默的暗戀、悄悄的收集對方的各種資訊，而一戀就好多年。另外，在感情中你很缺乏安全感，越是喜歡一個人越容易患得患失，會忍不住觀察另一半的一舉一動，一旦對方出現異常行為，就會忍不住疑神疑鬼。記得，在遇到矛盾時要小心控制自己的情緒，一吵架你說話就會變得很難聽，也不要用冷戰的方式去解決問題，這種行為只會把你的感情越搞越糟。這類人期待建立自己的家庭，但又害怕生活小事會磨光了愛情，怕婆媳問題、擔心自己變成黃臉等等。

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B. 家庭 OIthala

這塊符石說明了你一直在追求自由、舒適的生活，不喜歡被人管束，也不喜歡被人嘮叨，叛逆的心態一直存在心靈深處，這類人喜歡有自己的空問，享受一個人獨處的時光，這樣才能真正地讓你放鬆下來！「家庭 OIthala」代表著你是一個和平主義者，即使與人意見分歧，你也不喜歡與他們爭論或是產生衝突，更傾向於大事化小、小事化無的解決方式。

你們在一段感情中不太愛說甜言蜜語，更常是用行動去表達愛意，在與伴侶的相處中會因為缺乏安全感的緣故，第六感非常地強，很容易就能觀察到另一半細微的變化，任何蛛絲馬跡都逃不過你的法眼！雖然個性比較睜一隻眼閉一隻眼，但是有感情潔癖的你是絕對不允許有出軌的事情發生，一旦發現對方劈腿，那你也會果斷分手。選B的人骨子裡其實很傳統，結婚生子一直都在計畫裡，但對於結婚對象又是十分嚴謹，不會輕易閃婚，要考慮對方的家境、父母、性格、身體情況等多方面，才會踏進愛情的墳墓，思慮縝密的你也因此有可能會晚婚喔。

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C. 旅行 Raido

選C的妞妞們是個很善良、會同情弱小的人，在生活中面對他人的求助，會竭盡所能地去幫忙，同時你也很有責任感，答應的事情就一定會做到，但是常常在滿足別人需求的同時，忽略了自身的感受。這類人性格優柔寡斷、有選擇恐懼症，小事上常常會猶豫不決～另外，你們最大的缺點，就是報喜不報憂，所有壓力和委屈都自己一肩扛下，導致自己時常累倒、焦慮，要多多學著幫自己放鬆喔。

「旅行 Raido」這塊符石說明了你是一個感性的人，談戀愛時非常重感覺，只要喜歡一個人，無論對方條件如何你都想跟他在一起，但如果第一眼覺得不喜歡，不管人家多麼的優秀，你也很難動心，而且不喜歡的人一直主動追求，你也會覺得心煩。談戀愛的時候，最大的問題點就是容易忽冷忽熱、情緒多變，這樣會讓另一半在與你相處上覺得很累喔！對於婚姻反而你的態度會有點消極，不太容易相信對方的忠誠度，不敢毫無保留地去付出，但妞編輯要提醒各位，別用上一段失敗的感情去懲罰自己與他人，要多告訴自己你是值得被愛的，相信自己有著擁有幸福的權利喔！

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D. 守護 Algiz

「守護 Algiz」這塊符石代表著你們是很要強、性格獨立且早熟的人，對未來很有野心，希望自己成為別人稱羨的人物，但看似強悍的外表下，其實有著一顆脆弱的內心，你非常在意別人的評價和看法，其他人無意間的舉動都有可能讓你暗自揣測很久，而且你們的自尊心很強、很愛面子，即是自己做錯了也不喜歡別人在大庭廣眾下批評你，如果被毫不留情地指責，只會造成逆反心理讓你想罵回去。

選D的妞妞性格開朗熱情，在朋友眼中是一個下好相處的人，雖然對外人都很友善，但是對戀人卻常常用高標準去要求，一不小心就會把自己的想法強加給對方，造成另一半的壓力和不耐煩。不過這類人卻是一個非常好的結婚對象，非常努力賺錢期許自己有財富自由的一天，明白錢的重要性但不敗金，始終相信兩人一起努力。日子一定會越過越好，而且你們是個年齡越大、魅力越強的潛力股喔！

妞妞們覺得這個測驗準嗎？快來跟妞編輯分享你的答案，也可以傳給朋友讓他們一起測看看喔！

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