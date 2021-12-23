許茹芸事業高峰出走紐約尋自我　39歲閃婚無懼試煉　享受異地婚姻

「情歌天后」許茹芸今年47歲了，1995年出道，至今已有26年。《獨角戲》、《淚海》等經典歌曲，是70後、80後的共同回憶。許茹芸飄渺空靈的唱腔，將情歌裡的「苦」發揮到極致，一張專輯就曾賣出600多萬張，成為最受歡迎的華語女歌手之一。



私底下的許茹芸開朗樂觀，和「苦情」兩個字完全不沾邊。她從不避諱說自己喜歡談戀愛，也不怕戀愛失敗。2004年，她結束了一段7年戀情，在當紅的時候暫別歌壇，很多人以為她「消失」了。

其實她做了各種嘗試：遊學、拍偶像劇、做音樂劇、出書、發片等等，享受自由自在的單身生活。直到39歲那年，閃嫁交往4個月的韓國老公。今年11月，我們在長沙見到了許茹芸。時隔5年再上音樂節目，我們和她聊起了這些年的變化，以及她獨特的「芸式」愛情觀。

好久不見的許茹芸，婚後定居首爾，今年7月飛到上海，一結束隔離就投入湖南衛視新節目《時光音樂會》。

訪談當天，她穿著西裝領長裙，留著及肩短髮，散發出乾練優雅的氣質，我們聊起了她的生活近況，原以為她和大部分的藝人一樣會避談感情，沒想到她大方分享，語氣也變得更柔和：「我以前對結婚沒有過憧憬，但是一遇到我先生，我就覺得是他了。」

許茹芸的先生之前是韓國娛樂公司高層，兩人交往4個月就步入婚姻，2014年在首爾舉辦婚禮。雖然他們分隔兩地，但每天打視像電話，也安排好了下次見面的時間：「遠距離戀情的好處就是能保有個人空間」。除了經營婚姻，面對自己、了解自己、愛自己，是許茹芸這些年的人生課題。

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許茹芸1995年出道，算了算至今26年，讓她忍不住說了句「時間過好快，真的很恐怖」！她是1990年末華語歌壇裡最具代表性的女歌手之一：《獨角戲》、《淚海》、《如果雲知道》這3首經典歌，往往音樂一出，就能喚起70後、80後的集體青春回憶，如此深植人心的「苦情形象」，牢牢把許茹芸定型。

獨創的「芸式唱腔」，結合真音和假音，空靈飄渺中帶著柔情深意。她笑說，很多人都覺得她唱歌是在「無病呻吟」，但只要去了K房唱就會知道真的不好唱。

許茹芸在台北長大，熟悉的人都喊她「琇琇」。從小喜歡音樂的她，7歲開始學鋼琴，夢想長大後能成為音樂老師。

高中時期，她就讀藝術專科學校，主修聲樂、副修鋼琴，畢業後在餐廳駐唱，被推薦參加唱片公司的試音選拔，自彈自唱王菲的《冷戰》、辛曉琪的《領悟》、林憶蓮的《為你我受冷風吹》等高難度歌曲，一下就被唱片公司看中。

21歲的許茹芸，就這樣「一不小心」踏進歌壇。

受唱片公司賞識的許茹芸年紀輕輕便出道成為歌手，推出多張專輯讓她一炮而紅，更在電視劇和文學界大展才華（點擊放大觀看）▼▼▼

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雖然第一張專輯《討好》，沒有獲得太大迴響，但時隔不到一年推出的《淚海》，讓許茹芸聲名大噪，不僅在全亞洲累積120萬張的銷量，還獲得了CHANNEL[V]年度十大中文排行榜「十大偶像」獎。第三張專輯《如果雲知道》收錄了同名主題曲和《獨角戲》，入圍了第八屆金曲獎最佳流行音樂演唱專輯獎，許茹芸還被提名了最佳女演唱人，躍升為一線華語女歌手。

接下來1997年到2000年間，許茹芸保持著一年推出兩張唱片的頻率，馬不停蹄地工作。第四張專輯《日光機場》，全亞洲銷量突破600萬張；後續的《我依然愛你》、《真愛無敵》、《我就是這麼快樂》、《難得好天氣》等，專輯銷量都保持在百萬以上。

2001年，許茹芸以千萬台幣的身價，簽約了新東家。代表歌曲《只說給你聽》、《祝福了》，都收錄在那個時期她的第十張專輯裡。同時，她開始嘗試各種新的合作：翻唱瓊瑤愛情電影主題曲、參演音樂劇，和當紅團體F4合拍偶像劇《來我家吧》、出版了第一本個人詩集《此時快樂的代價》。

直到2004年，許茹芸剛結束一段7年的感情，29歲跨越到30歲的年紀轉折上，做了一個令外界不解的決定：離開。

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以下為許茹芸的自述

很多人都以為我這段時間消失了，其實我一直在做很多不同的事。

我是不小心踏入歌壇的，一開始也是稀里糊塗地聽唱片公司安排，我很幸運公司沒有給我什麼壓力。我出第一張唱片的時候沒有什麼成績，但他們還是很快地幫我準備下一張。

出第二張《淚海》的時候，就開始火爆了，我做了很多校園演唱會，近距離和大家分享音樂，但我私下的生活沒有因為出名，發生太大改變。唱片賣得好或賣不好，我都順著當下的狀態做，包括我在家裡吃飽飯，我媽也沒覺得我紅了，一樣對我使眼色說「喂！去洗碗」，我就乖乖地去。

過了好幾年，我突然覺得自己好像缺失了什麼，當同齡人在享受校園生活的時候，我就是一直在工作，雖然音樂是我喜歡做的事，但重複、重複地出唱片和宣傳，讓我開始懷疑自己到底為什麼要這樣？

當時我發現我連自己走在路上、去超市、搭巴士都不敢，我總覺得路人在議論我，讓我很害怕，所以我決定要去一個沒人認識我的地方，那時候我覺得紐約很遠，就去了。雖然身邊的人跟我說，等我去了再回來，就沒人記得我了，但我唱過這麼多歌，要是離開一年就被忘記，我好像也沒什麼動力再繼續了。

我以前是個不穿高跟鞋不會出門的人，我剛去紐約的時候，每天穿著高跟鞋踩在爛爛的人行道上，鞋跟還會卡進地磚接縫，腳扭到好幾次。我想說算了，換上布鞋走吧！從那一刻起，我突然覺得很多事情就開了：原來我的生活可以這麼舒服！我之前到底在堅持什麼？

我花了大概3個月去適應當地生活，在紐約學語言、上課、看劇、租房子，路上也沒有人認識我，我覺得很自在，漸漸放下了很多執念，好好和自己相處，找回「雙腳踩在地上」的舒適感。

我是悄悄地離開，悄悄地回來。在那之後，我不著急發專輯，先是主演了林奕華導演的音樂劇《戀人絮語》，又客串了郭富城主演的電影《父子》，還出了第二本書《五感美人》，分享我的美容和保養經驗，把想做的事情都做完一輪後，才定下心來面對音樂，出了《好聽》那張單曲。

高人氣讓許茹芸在歌手路上迷失了自我，於是她毅然遠走紐約，找回讓自己舒適的生活方式（點擊放大觀看）▼▼▼

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之後的每一次工作結束，我都會給自己安排一場旅行。

2009年，我和朋友一起去古巴，我們拿著一台相機，互相拍下彼此眼裡不同的世界，然後把這些照片做成了一本書叫做《對照》，後來延伸成展覽《對照：古巴經緯線》，當時大家也覺得很奇怪，一個歌手居然要辦展覽？但我還是去做了。

今年，我在先生的支持和鼓勵下，參與了湖南衛視的節目《時光音樂會》，最開始就用輕快搖滾的曲風，翻唱我的《獨角戲》，這首是我先生最喜歡的，也是我覺得對我很有意義的一首歌。我唱過上千遍了，隨著我每個階段的變化，希望可以用不同的方式去詮釋，連結每一個時代。

我單身的時候很喜歡談戀愛，我是個不怕戀愛失敗的人。我覺得每個人都要修自己的人生學分，有些人是婚姻、有些人是戀愛、有些人是在朋友之間的關係、有些人是家庭…… 而我是在戀愛過程中了解了我自己。我不是偶像歌手，我沒有包袱，一旦我談戀愛了，我也不介意大家知道，公開也沒關係。

在幾段戀愛的經歷當中，我學到了一件事情，以及我自己的原則就是：我會反思這段關係的問題。然後當我想清楚我決定放下，我就放下了，我沒有分分合合的戀情。我絕對不會再犯過去那段戀情當中發生的錯誤，不管是我的問題，還是對方的問題，我也絕對不重複，我也不會去復合。

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有些人談戀愛會重複在固定的模式裡，每次都發生一樣的問題、分手也是因為一樣的問題，或許大家可以思考一下。不在感情中犯跟過去相同的錯誤，讓我一路成長，反思是很重要的一部分。

很多女生談了戀愛，或是結婚之後都會失去自己，那是因為你不夠愛自己，我也曾經為了喜歡這個男生，調整我自己去配合他，變成他喜歡的樣子，那就不是很健康的，因為你沒有重視自己心裡的感覺。

遇到另外對的一半，他可以接受完整的你。當你跟一個人在一起，你可以很放鬆、很舒服，你在那邊打嗝、大字形地睡覺，你的每一個樣子他都覺得可愛，那就是對的了。

我跟我先生是同歲，我們在2013年通過朋友介紹認識的，他不知道我是歌手。我先生當時是韓國娛樂公司的高層，會接觸到很多藝人，還曾經跟朋友抱怨說他覺得藝人真麻煩，話真的不能說太早，沒想到自己的老婆就是藝人。

我們是異地戀，他在首爾、我在台北，當時我就想好了，反正分手了走在路上也不會遇到，那就談吧！我們平時工作都很忙，他會在周五下班後搭飛機來台北，週日再回去。他後來知道我是歌手，也沒有叫我唱歌給他聽，反而是他先唱歌給我聽，他還用拼音練了我的歌《男人女人》。

其實原本我們各自都是不想結婚的，可是遇到彼此就知道對方是對的人，所以我們只交往了4個月就決定結婚，我也搬去了首爾。 39歲結婚並不晚，因為我要是在年輕的時候遇上他，可能也會錯過他。

許茹芸與韓國人丈夫拍拖僅4個月便閃婚，對於愛情，許茹芸獨有一套價值觀（點擊放大觀看）▼▼▼

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我婚後才知道，原來我爸爸當時很緊張，因為在他的印象裡，韓國男生都很「大男人」，他擔心到瘦了很多，我就趕快買了智能手機給他，教他打視像電話。爸爸那時候80歲了，還是很願意學，每天都打來跟我視像，漸漸地也胖回來了，回想起來覺得好可愛。

我挺喜歡異地戀的，可以保有自己的空間，在一起的時候又能很珍惜對方，現在科技這麼發達，距離不是大問題。

古人說相敬如賓，夫妻之間的尊重真的很重要。每個人都在不同的環境下長大，肯定是不同的性格，如果你只照你自己的性格去跟對方相處，沒有顧慮到他的感受，很多時候他就會不理解你為什麼你要管我，為什麼你要那樣。

試著去了解他的成長背景，就會知道很多事情沒有那麼嚴重，當你尊重對方，你會在跟他說話的時候照顧到他的感受，你會知道用什麼方式和他溝通，他會比較容易接受。

「好好說話」真的很重要，從每一次不同的爭吵中，加深彼此的了解那是非常好的，都不吵架其實很可怕。

我先生很好的一點是他很支持我，因為我們各自在外面有工作，就會一直有不同的發展，從工作中也會對自己有新的開發，在這些過程中，我們可以相處跟學習，我的意思不是說對方純支持，或傾聽就好，而是要融入跟參與到對方的狀態裡，才能真正體會到另一半的心情。

比如說他最近在做一些新的項目，我也會參與，提供想法；我最近在上節目，我穿的每一套造型他都會幫我看，頭髮怎麼梳啊、衣服怎麼搭配，他是我的視覺造型總監。我們都能感受到對方的融入，這是對彼此最好的支持，無關距離。

我覺得不管男生女生，即使在戀愛或婚姻關係裡，都要有各自喜歡做的事情，不管是上班，還是興趣，才能夠在一個狀態下相互分享、相互成長。大家要相信，每一個人生階段都是最好的安排，順著自己的狀態，持續對熱愛的事物保有熱情。

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