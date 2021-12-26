拍拖總是向朋友哭訴求意見？12個不敗愛情哲學讓你速成兩性專家

談戀愛可不是一件隨心所欲的事，那些情場得意的幸運兒往往都百煉成鋼，所以千萬不要只看別人輕鬆談戀愛，自己也必須努力學習、瘋狂精進！畢竟一個人的生活相當輕鬆自在，走進兩人世界時，卻必須得面對戀愛幸福以外的種種爭執、歧見、差異，而我們又甘願放下多少自我去成就彼此呢？這當中的滋味可是必須細細品味、仔細體悟的！



撰寫blog「SUM OF MY PIECES」的網絡作家 Dani Fleischer 也分享了他在親密關係當中學到的各種課題；一起來聽聽他對愛情的想法，相信能讓你愛得更勇敢、更成熟。

1. 「感覺」其實是愛情裡簡單的一部分

愛的感覺其實可以很美好、讓我們感到溫暖。但「感覺」在實質上對你的另一半來說其實稱不上什麼，真正重要的是你所做的事。是那些日常中的小事，溝通、傾聽、讚美、原諒、學習有耐性、甚至是半夜為了他跑去買乳酪，那才是真正困難的部分。感覺只與你有關，要讓另一半相信你的感覺才是難事。

每段戀情，都可以讓我們學懂一個愛情哲學。以下為你準備捷徑方法，讓你先睹為快即將面對的愛情課題～（點擊放大閱讀）▼▼▼

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2. 吵架當下別把話說盡，睡個覺冷靜吧

平心而論，有時候你們已經溝通了、對著對方吼叫了、爭執了，卻還是沒有任何進展，就算還沒說出會讓你後悔的話，相信也不遠了。這時選擇帶著生氣的情緒去睡覺，反而能幫助你們。

3. 愛情能克服一切是太夢幻的想法

你知道嗎？有些時候某個時間點會克服邏輯問題、包袱、恐懼、在人生中渴望不同的事物、精神疾病、金錢、孩子、性、缺乏性、太多酒精、太多Daddy issues；或太多債務。但沒有任何一件事能認定愛存在其中。

4. 親密關係也能讓你看清自己

說實在的，你心中對自己是個什麼樣的人，已經有個特定的成見了，但那充其量只是你心中的想法，直到感情走進你的生命去肯定或否定那些想法。你就會了解到，原來自己在某個情況下會這麼做，而且有時候那和你原先假定的天差地遠；有時你會比自己想像的還溫柔、有時更軟弱，有時你甚至會驚訝原來自己是那麼的好、那麼堅強；但也有些時候你會發現原來自己是那樣渺小。在真正碰到以前你永遠都不會知道。

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5. 輕鬆以對種種事情

經歷感情中糟糕的事情最棒的一部分是，未來你會有個有趣的故事能和大家分享。無論是好的或壞的！

6. 讓伴侶有鬆懈的空間

愛情本來就有高有低，可以的時候就別那麼嚴苛啦！

7. 即使沉船也要保持理智

就算你已經快愛死他了，也注意別吞噬對方，讓自己有個就算他不在你也一樣能很好的空間，也許你會感到迷失一陣子，但你的世界絕不會因此瓦解。將對方視為自己的全世界是會為他帶來壓力的。

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8. 真切感受到被愛著很重要

如果有個對象能讓你感到被愛，那其他事情往往不再重要；而假設他們無法做到，到了某個時間點原因是什麼也會變得無所謂了。

9. 「談戀愛」不是一種救贖

你其實並無法拯救任何人，就像誰都無法拯救你一樣，我們不會因為一段感情就被「治癒」了。你可以將對方能拯救自己的那部份帶出來，也許是在身旁支持他，但僅此於此。如果你試圖想要把誰給救出來，那只會一再挫敗，最後導致雙方都感到哀傷罷了；而若你正倚賴著誰來救你，那對方只會深感壓力，當他失敗時便帶來雙方的失望。

10. 在關係中容許脆弱的空間

上面這句話所指的空間，對他、對你、對彼此之間也是。每個人都會有脆弱、悲慘的時候，心中也可能都有塊他人不可碰觸、一旦被開啟就會使我們變得容易受傷、無法看清事實的角落。內心的恐懼是非常深層的存在，我們都應該給另一半變得狹小、脆弱的空間，即使那個過程很痛苦。

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11. 別把伴侶的情緒都放在自己身上

在一段真心誠意的感情中，最難做到的事情之一，就是接受他人不是針對你、卻影響到你的行為。每個人都有自己的包袱，也許在某天你買錯食物、沒用好洗碗機的時候，對方的情緒一不小心就爆發了，這時請試著別把那想成是自己的錯。

12. 別忘了給對方禮物與驚喜

最後請你記住：在某個突然的星期二送上一束花、一聲我愛你、替他下廚......這些看來微小而確切的幸福，會在生活中支持你們走下去。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】