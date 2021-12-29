婚姻不需屈就，但要學會妥協。婚前6個指標判斷你們可否廝守終老

或許現在的你正與某個人交往了一段時間，也正在考慮是否要邁向婚姻這一步，​抑或思考著是否該認識新對象，種種的不確定正考驗著你的內心... ...



婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裡的人想出來。 錢鍾書《圍城》

婚姻是非常重要的一步，在說出「我願意」之前需要考慮很多事情，兩人是否從價值觀、生活方式與婚前準備、規則甚至性方面都很契合？也許你認為結婚就是愛情的結果，又也許你已經描繪出了一個幸福婚姻的想像；但結婚其實不是愛情的終點，而是彼此攜手一起走下去、給對方的重大約定。

當愛情越來越濃，關於婚姻的問題就將浮出水面。有一天，當你在你的伴侶身邊醒來，一瞬間進入你腦子的想法也許會是：這個人是我的命中註定嗎？什麼樣的愛情，才值得發展成婚姻呢？結婚後每天的生活會是什麼樣子，​自己是否能接受接下來的日子？來看看微信公眾號「簡單心理」所提供的資料，以下提供你 6 個婚前指標，幫助你判斷最適合你的結婚對象吧！

1. 愈是將要結婚，愈容易互相猜疑

當你們在做婚姻決定時，謹慎會碰撞出更多猜疑。

多數人會不由自主地將對方代入自己聽說過的那些結局悲慘的婚姻故事中，懷疑對方不誠實、偏執、控制狂、自戀、黏人、有家暴傾向⋯⋯當然，這些你懷疑伴侶身上存在的毛病都有可能是真的，但這並不是問題的關鍵所在。

如果你們在不知不覺中陷入了焦慮與緊張，你們可能會不停怪罪彼此，並說服自己對方並不適合結婚。但實際上，真正引發你們不安的原因，是你們將要做的這個人生重大決策，而非對方這個人。

2. 吵架不好，但不溝通更糟

想要走入婚姻的伴侶們需要學會如何科學地吵架，並最小化其傷害。在你們互相戴上戒指之前，你們可以重點關注一下你們吵架的過程。如果你和伴侶在吵完一架後，依然不拒絕結婚的決定，那就說明你們都知道了該如何控制爭吵。控制爭吵，意味著你們不做「戲精」，也不願意把吵架演變成世界大戰，你們只是想要還事實一個清白。透過這個過程，你們還可以更清晰地了解到當你們實際進入婚姻後，雙方在爭吵時需要作出怎樣的妥協和改變。

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3. 先投入一切，再決定是否願意一輩子都如此

愛情就像購物，人們都想先試用再購買，可惜婚姻不能「試用」。但你可以先試著投入所有的努力到這段關係中，再決定結果是不是你真正想要的。當你為伴侶付出的時候，觀察對方是會有所回報，還是索取得心安理得，甚至得寸進尺呢？如果你發現他並不像你想像中的那樣樂於付出，也不珍惜你的付出，那麼還是趁早離開吧。但記住一個前提，那就是你一定要在這個試驗中真心投入所有，這樣才能了解自己最真實的感受。

4. 學會聰明地維護自尊

戀愛的浪漫在於你可以完全做你自己，愛得瘋狂；但是婚姻關係卻少了一絲夢幻，多了一些現實。你不能任性地做自己了。你要學會控制你的脾氣，給另一個人騰一些空間。這就意味著，你可能常常需要做妥協。

不情願的妥協既壓抑了自己，也可能會傷害伴侶。但當你忍住脾氣，真誠地向伴侶低頭時，別忘了給自己一些安慰和鼓勵。這正是你在以一種睿智的方式解決爭端，維護彼此的自尊。同時，伴侶對你妥協的反應，也將成為他是否通過測試的參考。

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5. 別理會所謂的「道德約束」

雖然傳統文化可能認為婚姻是人類發展到一定階段後自然而然發生的階段，但實際上近年來，婚姻已經越來越多地被認為是一種可選擇的生活方式。沒有人規定你一定要結婚。如果你選擇了婚姻，那麼你自然受到道德與婚姻承諾的約束；但傳統道德並不能強迫你必須結婚。但如果你僅僅為了「道德」而選擇結婚，那就是對伴侶的不負責任，這才是真正的「不道德」。

同樣地，在爭吵中，你也可能會被對方道德綁架，指責你自私、不真誠。「道德」無時無刻存在於我們身邊，但重要的是該用什麼態度面對它。當伴侶開始對你的指控，這可能正是一個證據，說明你並不適合婚姻這種生活方式。請不要把這種不適合當成是自己的人格缺陷，這也許恰恰證明了你更享受一個人的生活。那麼，為什麼要把人生浪費在用結婚去滿足無意義的「道德約束」上面呢？

6. 找到屬於自己的「萬能鑰匙」

在做重大決策時，我們總會潛意識地產生退卻的想法。「我不能選這個，萬一我選錯了怎麼辦？」、「我不能結婚，萬一我失去了個人空間怎麼辦？」像這樣的每一個「萬一」，都把我們嚇壞，每分每秒都想要打退堂鼓。當你感受到這些信念，不要讓他們僅僅停留在初級的念頭，而是順著這個擔心的思路繼續想下去：「如果那些萬一發生了，會怎麼樣？」

在這種思考練習中，你可以逐漸找到屬於自己的「萬能鑰匙」，即一個讓自己接受的合理解釋或者針對可能發生問題的解決方法。「萬能鑰匙」可以打開每一扇被恐懼緊鎖的大門，用堅定的信念支撐你的所有選擇。無論是否決定走入婚姻的殿堂，這份決定都承載了我們對自己人生最美好的期盼。只要我們不忘記最重要的事：選擇你真正想要的，以及接受你選擇的。

就像王爾德曾說過的：「愛自己，才是一生羅曼史的開始。」

願世間每一份充滿承諾的愛情都能修成正果，也願每一個憧憬愛情的靈魂都能如願以償。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】