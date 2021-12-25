戀愛倦怠期｜真的不愛了？5種感覺一旦消失......即緣分到了盡頭

經歷過超過一次戀愛的人，都一定曾經試過明明已經不愛了，卻因為一來不清楚關係是否到了無可挽救的地步，二來又狠不下心提出分手，而到最後就變成一段拖泥帶水的關係，甚至只能從不斷的冷暴力下憾然結束感情。當刻的你又有否想過，「真的不愛了」的標準到底是什麼嗎？



「愛一個人」是一種虛無而無法量化、無法形容的感受，但「不愛了」卻是一種真實的感受，亦同時代表著關係的可能性，例如進入倦怠期、冷靜期，或是關係出現問題時，你能否採取行動修補關係，甚至代表著即使你在某一刻不愛對方了，但仍然有可能會再次愛上他的可能。

愛的消散 Love dissolution

一項研究採訪了 8 位曾經歷過「不愛了（Falling Out of Romantic Love）」的人士，對於「不愛了」的相關經歷，發現他們都有幾種共同的深刻體會，學者將這些體會統稱為「愛的消散 Love dissolution」，其中包括：

你們真係走不下去了嗎？5個「愛的消散 Love dissolution」現象，看看你們是否真的不愛了。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 失去信任 Loss of trust

許多不再愛伴侶的人們，都表示他們會比以往更少依賴伴侶，亦覺得自己不再像從前般信任對方。

2. 失去親密感 Loss of intimacy

通常不再愛了的情侶，都會擁有更少的身體接觸和性生活，他們甚至會找各種藉口來避免身體接觸，以致親密關係也會減淡。

3. 不再感覺被愛著 Loss of feeling loved

他們也會開始質疑自己是否繼續被愛、被關心、被呵護，例如從不同的生活相處細節找出對方的缺點。更重要的是，他們會質疑伴侶是否能夠愛別人，甚至質疑伴侶是否只是不想再愛錫自己。

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4. 情緒痛苦 Emotional Pain

人們不愛了的表現並不完全相同，就好像有一份 2013 年的女受訪者樣本，顯示出人們會因為不愛了而感到悲傷、會哭泣並且會感到額外孤獨，這種感覺也可能會使人心力交瘁。

5. 對自我的消極認知 Negative views of the self

最後，「不愛」的感受會讓人覺得自己是個失敗者，並對自己產生負面認知，同時自尊心也會受到重大打擊。這可能是因為覺得這段關係和自己預期、幻想中的不一樣，也可能是因為被曾經心愛過的人拒絕，而讓人感到難受。

愛與不愛，無論在哪一段戀愛關係中，都一定會出現，也許雙方能在短時間內努力修補；也許大家最後都覺得的確需要一個句號，但即使感受到「真的不愛了」，選擇提出分手結束關係，也需要採取一個較成熟、理想的手法。謹記分手不只是通知對方，既然都已經到了結局，請試著給你們的關係一個更好的句點。雖然你決定不愛了，但可以確定的是，你們都曾經愛過。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】