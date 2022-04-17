心理測驗｜7條問題看你的適婚年齡　這類人30歲後結婚會幸福爆燈

和心愛的人走進婚姻的殿堂，是我們每個人心中最美好的願望。但有些時候，即使選對了人，時機也異常重要。



在不懂得愛的年紀，我們以為牽住對方的手就能夠把握住幸福，但現實卻總是不盡如人意。那麼小夥伴們快來測一測你幾時結婚最幸福？準到爆棚哦！

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答案解析：

A. 你常常設想未來的婚姻場景，但卻總是猶豫遲疑的不敢踏入愛情。對待愛情和婚姻，你常常充滿著極強的責任感，你認為如果沒有堅實的物質，就無法構造長久的幸福。所以你通常在30歲後結婚才能夠擁有更加幸福的感受。當你在這個世界中擁有了立足之地，實現了自己的夢想，證明了強大的價值後，幸福的婚姻也會降臨在你的身邊。

B. 很多人都說三十而立，但30歲對你而言卻是最關鍵的時刻。因為到了30歲的你，在經歷了浮華的世事後，反而能夠更加沉澱自己，勇敢地傾聽內心的聲音，大膽的向心儀的對象表達愛意，不會再有太多的顧慮，而是希望過上「兩人、三餐、四季」的美好生活。把握住生命中最美好的時刻，讓愛點綴著未來的精彩。

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C. 婚姻對於你來說是生命中最重要的事情，你渴望去經營一個擁有著愛的家庭，因為在你心中充滿了無比濃厚的情感，也渴望和那個對的人去共度一生。隨著時間的流逝，反而會讓你對愛情產生諸多懷疑和顧慮，甚至在經歷感情的傷痛後，變得畏手畏腳。所以你在25歲前結婚，反而能夠擁有更加純粹的愛，也會感到最直接的幸福。

D. 你認為生命有著無邊無際的廣度，你從不屑於被他人隨意定義，因為愛與自由一直伴隨在你的身邊，只要心中充滿著激情，便是最幸福的時刻。對於婚姻而言，如果你能夠在25歲時結婚，也會收穫到讓你一直動容的幸福。因為在這個年紀的你是最充滿朝氣和魅力的，你會懷著一顆赤誠的心，迎接屬於你的緣份。

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