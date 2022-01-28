大馬情侶患難見真情！男友意外癱瘓難自理　女方10年陪伴成就傑青

陳耑溶和黃淨泯，兩人的愛情故事和《遇見你之前》（Me Before You）部分情節雷同。陳耑溶因一次意外導致半身癱瘓，胸部以下部位沒有知覺、無法移動，頭部不能移動，一輩子需要靠著電動輪椅過活。意外發生時，他25歲，女友黃淨泯才23歲，青春洋溢，絕對還有「再選」的本錢，但她卻選擇留下，至今已經一起走過16個年頭。



「很多人問過我，為什麼當時不選擇離開，而是留下（堅持和陳耑溶一起）。」性格直率，思想獨立的黃淨泯坦言，對她來說，這場意外無法避免，既然問題已經發生，那就想辦法解決，而非逃避。「我不是第一次談戀愛，之前的戀愛經驗告訴我，如果每次遇到問題就離開，那一生人到底要談多少次戀愛？」

他倆三觀一直，她愛他，他也愛她，那為什麼不能一起跨過這個難關呢？不過大部分女人都夢想自己的王子能夠騎著白馬，而非輪椅。「我一直不認為一個女人的幸不幸福必須和另一半連上關係。」因為每個人都應該擁有讓自己幸福的能力，伴侶只是你人生的附加品，而不是「½ + ½ =1 」。

倆口子16年的愛情長跑，感情已經由情侶昇華至家人。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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6年的拍拖，10年的陪伴，兩人的關係已經昇華成家人。陳耑溶很多時候表達能力不佳，在身邊的黃淨泯就會幫忙解釋，就像是對方肚子裏的蛔蟲，已經知道他想說什麼。

黃淨泯坦言，父母確實極力反對兩人在一起。「他們（父母）甚至埋怨他（陳耑溶）的父母為什麼不勸走我。」因為父母對她已經沒輒，只能從別邊下手。「但我是那種一旦認定，就不會輕易聽從別人的意見，我懂自己要什麼。」每當父母說到相關話題時，她都會刻意迴避不談，直到現在也還是如此。

「他們其實慢慢接受了，因為我從過往每個周末會去他家照顧他，到現在已經同居。」轉頭問陳耑溶是否有曾上演「偶像劇」—— 為了女主角的幸福，而特地氣走或趕走對方？「沒有，我對自己還是有信心的，我覺得我可以給到她幸福。」雖然醫生已經診斷他頸椎與神經線第六第七節斷裂，一輩子都需要靠著電動輪椅過活，放著尿袋，但他坦言，近年來，情況已經有少許好轉，至少已經不用掛著尿袋，大小便也有少許感覺，手部也能稍微動一點，包括能推動輪椅、觸控手機熒幕。

意外發生後，陳耑溶坦言，起初不能接受，經常都會自暴自棄，甚至會在房間大喊「為什麼自己會遇到這些事？」但他說，女友正面的態度和思想確實有影響到他，讓他逐漸從陰霾走了出來，更成功入圍《JCI TOYM 十大傑出傑年獎》。

不幸福的經歷 幸運的人生

自意外發生在至今，黃淨泯已經照顧陳耑溶10年了，但陳耑溶笑說：「除了上下車、上廁所之外，基本上是沒有什麼需要照顧的，只是吃飯時需要幫忙點菜，因為我的手握不住筆，但她也是要吃的啊，幫忙點一下嘛！」雖然他故意把話說得輕鬆，但其實能感受到陳耑溶對黃淨泯心存感激，訪問中，他不僅一次強調，很幸運身邊有父母、有淨泯（女友）。「很多人會說我幸福，因為有不願放棄我的父母，沒有離開我的淨泯；但我想說，如果我幸福，我今天就不會坐在這張輪椅上。不過，意外發生後，很慶幸有他們在我身邊。」

陳耑溶說，他們都沒有放棄我，自己怎麼可以放棄？「當初被送進醫院時，醫生已經判斷我沒得救，但他們仍不放棄，把我送到另一家醫院，花了不少醫藥費。」經歷頸椎與神經線修復手術後，因為身體很弱，導致肺部嚴重感染。「那時需要呼吸器，差一點就熬不過來。」他憶述，當時陷入昏迷，整個人迷迷糊糊，一直發夢。「夢裏看見已經去世的公公、婆婆，看見很多護士在醫院走廊上......」

10年過去，看似雨過天晴，但他說：「直到現在，我每天還是活得很辛苦。」因為無法行動，肌肉經常會感到痠痛。儘管如此，他還是沒有選擇結束自己的生命。「讓我最難受的地方不是走不到，而是需要依靠別人照顧。我不想成為別人的負擔。」剛出事時，他的日常起居都由父母照顧，「我個子高，我爸比較矮小，有次他在扶我進廁所時，他下意識地深深嘆息。」這無心的嘆息，讓陳耑溶發了一場很大的脾氣，甚至需要尋求心理醫生的幫忙。

「我當時其實是內疚，因為總感覺自己是家人的負累。」而他父親的解釋更是讓人心疼。「爸爸說，因為真的很吃力，所以才釋放自己的情緒，但並非發我脾氣…」但這一切總算都走過來了，在黃淨泯的照料和影響之下，現在陳耑溶無論是思想還是情緒都比較正面，甚至期待科技進步的一天，讓他可以裝上機器人四肢，重新站起來。

訪問結束前，問黃淨泯這些年來是否想過要離開陳耑溶，她坦言：「有，但不是因為他行動不便，而是當他讓我感覺到委屈的時候，我就會想離開。」最後問兩人幾時結婚，陳耑溶說，婚已經求了，但是對方不答應。「我之前一直不敢求，但最近我想要和她有一個家。」對於為什麼不答應陳耑溶的求婚，黃淨泯其實沒有給出明確的回應，只是說：「我很清楚自己要的是什麼。」

創辦Shoplooh線上服飾品牌

意外發生前，陳耑溶和黃淨泯分別從事電器業以及食品科學，與目前經營的網絡服飾業根本風馬牛不相及。「當時我是在新加坡工作，周末回到新山陪他，但每次分別，我都會感到不捨。當時，我就在想可以做些什麼？」黃淨泯說，陳耑溶行動不便，不方便外出工作，經營網絡生意似乎成了唯一選擇。

「一開始是賣手機殼，3個月後換成服飾，我負責 facebook 的市場銷售及客服，女友則處理商品設計圖。」陳耑溶說，網絡服飾品牌取名為SHOPLOOOH，意指「購囉」（編按即是粵語：買啦），希望通過這種平民化的口語，吸引消費者光顧。

大馬情侶在2013創立的時裝品牌SHOPLOOOH。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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「第一年， 我們賺了3萬令吉（折合約HKD 55,815），所以她在2015年決定放棄高薪工作，從新加坡回來跟我一起創業。」較後，兩人開始開設實體店，並在2017年賺取第一桶金。品牌至今共有兩間門店，更經常與網紅推出聯名款，成為本地潮流品牌之一。陳耑溶坦言，創業很忙，所以當初在創業和復健之間，他選擇了創業。

「因為我覺得復健無法給予100%的回饋，也就是說，不是說你付出100%，復健就會給你100%你要的成績；相反的，創業裏投入100%的心思和精神，就會有相對的回報。」而他認為，透過這些回報或許能換取他要的結果。「高科技的機器人手腳需要錢，所以我現在要做好兩手準備。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：現實中的不離不棄 意外癱瘓無阻真心相愛】