不慎當了小三怎麼辦？6招救你擺脫孽緣　遠離讓你抬不起頭的渣男

感情路上，最傷心的，莫過於交往了一段時間之後，才發現自己是第三者。 這些第三者個案，都會很複雜，因為愛情本就不簡單，而形成三角戀愛，必然更不簡單......



我很快樂 請不要再說愛我

我已經把失去的當成了一種收穫

悲傷的劇情太多

曾經總侵襲著我

所以我不再做

這第三者的第三者

——弦子《第三者的第三者》

真愛是無數的心血、爭吵與摩擦造就的。第三者這個身份本身沒什麼對錯，他是眾多人類感情狀態的一種；真正應該被唾棄的，是那位有了伴侶還跟其他對象藕斷絲連的人。現實生活中，我們在親密關係裡，或多或少都可能在不知情的情況下，一不小心就淪為了「第三者」，而且還是在墜入情網、現進去之後才得知，也因此，往往這個時候很難說斷就斷，陷入無止盡的深淵，瞬間讓人想逃都逃不掉。

來看看國外媒體網站「huffpost」中，心理諮商師的建議！以下 6 點秘訣能幫助你早一點看清事實，盡快脫離苦海囉！

1. 注意你的外遇夥伴的行為，而不是他們的假話

心理諮商師 Alicia H. Clark 真心透露：「當你陷入太深時，很容易陷入他虛假的承諾中，也因此，你很難看清這段關係。」而這也是很多第三者會遲遲不願看清對方的原因，相信對方的那一句：「再給我一點時間，為了你，我會跟他離婚。」在激情和浪漫之間，暈船的你誤以為他能信守諾言。

Alicia H. Clark 並表示，學會接受「現實」是認清自己是「第三者」的首要任務，而逃避現實，只會讓你越陷越深、看不到未來。不要記住他對你所說的「話」，那是可以經過包裝的，學會看清他的實際行動，明白他正在「外遇」，了解此刻的放棄不算是失敗，是為了自己美好的未來。

2. 試想你的親密愛人，有你那無法想像的隱藏一面

心理諮商師 Kurt Smith 則認為，外遇之所以讓人迷醉，是因為它是如此短暫且令人歡愉的，而且它會擺脫一段關係裡較不快樂的一面，讓人沈浸在較幸福的那一面，也因此你必須這樣捫心自問：「當他回到家裡，又是如何對待自己的妻子和小孩，試想他回到原來的生活裡是什麼樣的人？」

只要透過這一點，就可以幫助我們拉回到現實層面，很多時候，你腦海對他的良好印象，其實是建立在自己的幻想之上，就算他在你面前展現得如此浪漫體貼，你所知的也只是他生活的一小部分，而他不為人知的一面，卻都給了妻子和小孩，反問自已：「你跟這個人在一起，還會有未來嗎？」

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3. 請提醒自己，你值得別人全神貫注、全心全意的愛

很多時候，我們會淪為「第三者」的糟糕處境並久久無法自拔的原因，是誤以為對方是這個世界上最懂自己的人，你認為他跟你是完全的契合，值得你無私的給予和付出，願意等待他離開婚姻。但是，這樣扭曲的愛，最後只會讓你越陷越深，彷彿被掏空似的，只奢求能跟他短暫的相處，忘了愛惜自己。心理諮商師 Alicia H. Clark 表示，只因為你習慣當個第三者，不代表那就是你自己，重新把自己放回第一順位，告訴自己：值得一段成熟互信的愛情，讓你放心地去愛，不會有一絲愧疚感。

4. 親自溝通講開，而不是通過文字與訊息

心理諮商師 Megan Fleming 有不同的見解：她表示，如果你只是單純地不接他的電話、不回他的訊息，無法徹底斷絕和他之間的關係。為了避免夜長夢多、爛戲拖棚，請你直接當面和他說清楚講明白，正式結束這段關係，你必須為自己做，因為那是你欠你自己的，你必須勇敢地看著對方劃清界線，你才會相信這一次是真正地結束了。

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5. 這段關係結束就結束，不要使用模糊的語言

還有一點至關重要！除了當面劃清界線，在和他提分手的對話過程中，更不可以出現任何含糊不清的字眼，婚姻諮商師 Sheri Meyers 表示：「你可以富有同情心，但態度必須是堅定的，告訴他，我們再也不要見面了，沒有下一次了。你必須理性地幫自己關上那一扇情感之門，並切斷所有和他的聯繫方式。」

6. 最後，抵制他們重新聯繫的任何嘗試

親愛的，請你要記得！就算你真的鼓起勇氣徹底跟他分手了，也必須提高警覺，防止他用任何方式再一次聯繫你，婚姻諮商師 Caroline Madden 表示：「他們可能會打給你，並說服你，想再見你一面，並試圖重新修補你們之間的關係。想一想過去你試圖聯繫他，他卻忙著陪伴妻子和孩子身旁，你就會明白，你告別的是一段不健康的關係。」

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】