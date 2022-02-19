為何在戀愛中會感到不安？1條問題測出你感到焦慮的原因及解法

很多人在感情中容易感到焦慮不安，其實這些症狀都是有跡可循的，只要能夠克服自己的心魔，就能從焦慮中解放，



這次幫大家找了日本網站的心理測驗，找出你在「戀愛中的焦慮原因＆解法」，戀愛本該是美好的事，胡思亂想或是委曲求全都只會破壞感情，一起來找出你的焦慮問題吧！

充滿焦慮的戀愛太痛苦了......快點看看有甚麼方法可以迎刃而解吧！（點擊放大開始測驗）▼▼▼

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心理測驗答案：

A：床上

選擇在床上最放鬆的你，是一個偏向戀愛自由的人，喜歡按照自己的節奏做事情，如果被剝奪自由或被束縛，會感到有壓力而焦慮，特別如果是因為喜歡的人而受限制，會讓你感到不安與無奈，就算喜歡他，也會想要保持距離，保有自己的空間，建議你可以規劃給自己和伴侶一點私人空間，保持一點適當的距離感。

B：浴缸裡/沐浴時

選擇在洗澡時最放鬆的你，非常注重人際關係，當你和伴侶吵架時會變得非常焦慮，特別是吵完架一個人獨處的時候，會充滿後悔的感覺，很多時候只是在賭氣，其實只要誠實地道歉就能解放自己的焦慮感。

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C：馬桶上

選擇在馬桶上最放鬆的你，喜歡充滿安全感和穩定感的未來，相當珍惜這種穩定的關係，當你的伴侶對你感到厭煩時會讓你感到震驚與焦慮，這種時候就是要專注提高自己，不能安逸於現狀，花時間培養自己，才能永保吸引力。

D：廚房

選擇在廚房最放鬆的你，對自己做的事感到非常自豪，充滿強烈的責任感，做任何事都很努力，當你心愛的人不欣賞你的努力，沒有對你做的舉動誇讚，你會感到沮喪和焦慮，但請你記住不要被他人的評價左右，保持自信感就好了！

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