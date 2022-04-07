交往多年感情遇到樽頸位？7大秘訣讓你們重拾甜蜜　製造浪漫回憶

即使感情可以帶給你快樂，但填補你的空虛、痛苦、無聊並不是任何人該負的責任。你自己才是幸福的關鍵......



就離開你我以為我會得到自由 卻逃離不開思念做的牢籠

在諾大的宇宙 在渺小的星球 多少人在對上帝乞求

可笑的是人總是錯了又一再錯 飛蛾撲火般為愛犧牲自我

又做對了什麼 又做錯了什麼 現在跟你說抱歉也不能代表什麼

——《無名的情歌》張震嶽

當一段感情走過熱戀期，磨合可能伴隨而來，這時候就考驗彼此是否能突破這些難關。如何穩定感情相當重要，感情是很深奧的學問，想要在一起長久並不能夠只單靠喜歡的感覺，相愛容易相處難，唯有認真經營感情才能走得長久！來參考一下國外媒體網站《marie claire》的資料，究竟長久交往的秘訣是什麼？一起來看看美國資深的關係治療師給出的中肯建議吧。

1）他們接受彼此的差異，尊重雙方的不同。

在親密關係中，看似溝通上的問題，其實更多時候是難以接受彼此為兩個不同的人。當我們第一次墜入愛河時，我們會說完對方的句子。這讓我們簡直不敢相信！好像我們遇到了這個完全理解我們的人的樣子。但真正的親密關係可不是這般幸運無比，比方協調彼此差異的這個時期，又稱為「磨合期」，這段時光通常不太好走，但如果能順利通過這道考驗，兩人的愛情將會成熟穩固許多。

2）他們在日程安排中為彼此騰出時間，沒有任何怨言。

有時夫妻會自動控制他們的關係。他們在其中感到安全。而這裡的花時間，不包含那種一起吃飯卻各自滑手機的情況，心不在焉的同桌吃飯，倒不如遠距離隔著電話的真心相伴。因為每對情侶的習慣不同，因此並沒有所謂的標準時間長度。但是一對成功的情侶，即使各自生活再怎麼忙碌，兩個人都會習慣保留一個專屬對方的時段。這個時間，他們的世界只有彼此。

3）他們為艱難的對話制定了指導方針，不吵無意義的架。

說實在的，所謂的非暴力溝通，顧名思義，就是去除溝通裡會造成傷害的成份，同時達到有效的溝通目的，讓雙方的真實心意相通。關係再穩固、交往再久的情侶，難免會碰上意見不和的時候，但重點從來就不是吵架而是兩人吵的架有沒有意義。如果是沒意義的吵架，最後往往會流於情緒性語言的相互攻擊，到頭來演變成難以抹滅的互相傷害，對於這段感情的增進與調整，沒有絲毫的幫助。

4 ) 他們充當彼此的支持系統，互相協助成長。

雙方都要付出，也都要提出需求。長久交往的情侶，在碰上其中一人迷失、脆弱的時候，他們通常除了情人的身分外，還會充當對方的摯友、心靈導師等角色，提供對方理性上的建議，還有感性上的關懷。這種互動方式也會促使一段感情從起始的激情躍升到心靈的層次。除了是愛人，還是最好的朋友喔！

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5）他們擁有彼此的生活圈，而不是彼此干涉、綑綁。

很多情侶經常有這樣的疑問：「談戀愛天天黏在一起好嗎？」 粘人的特質是性格使然，或者是某一方多愛一方，想無時無刻的與對方待在一起。情侶，雖然會替對方保留相處的時間，但絕不是二十四小時黏在一起。除了彼此各自的工作外，成熟的情侶會明白，即使兩人再相愛，也不能愛得只剩彼此，各自的朋友圈、個人興趣都不是愛情可以完全取代的。因為愛情從來就不該是情侶彼此相互凝視，而是一同並肩望向同一個遠方。

6）他們願意花費精力經營感情，並且努力保持浪漫。

如果你們的關係已經有一段時間了，不要以目標為導向。協商好幾週內避免性交，並花時間探索接觸和建立慾望。專注於對小禮物、讚美、和關注。在一起久了難免會走到平淡期，但這不該視為感情淡了的徵兆，這反而代表著你們的愛情提升到了一個新的階段。對有的情侶來說，細水長流的白開水，滋味甘甜。不過對於有些人而言，適時的浪漫還是需要的，因此會偶爾一起慶祝特殊日子，或是想些趣味活動，增加共有的難忘回憶。

7 ) 他們會相互表達感謝，不將其視為理所當然

學習表達謝意說出來讓對方知道，無形中形成關係中良好的生態循環，得以幸福感的感情永續經營。回頭你會發現，你多麽幸福，感謝自己今天跨出一小步，感謝伴侶貼心的點了你愛吃的食物，感謝他如家人在忙碌之餘能以各種方式提醒我們，即便有點嘮叨。也許有的人會覺得，都是自己人了，還說謝謝有點生疏跟刻意，感謝兩個字彼此心裡知道就好。但事實上，人都是需要被鼓勵的，實際聽到更能讓付出的人明白，對方並沒有把自己的用心看作是理所當然。一句簡單真誠的話語，能為一段關係形成美好的良性循環。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】