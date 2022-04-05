誰說男生不會口是心非？12星座男的反話隱藏甚麼潛台詞一起來破解

口是心非已經不是什麼稀罕的事情了，別說女孩了，就連男生，有的時候都會言不由衷說出反話來！



不信我們就一起來見識一下12星座男的常見反話吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男：我很開心！

大白羊的開心從來都寫在臉上，不需要言語表達。他們越是強調，越是希望你能夠注意到他們的情緒！

金牛男：錢你隨便花！

金牛男可是大摳逼一枚，精打細算得不要不要，他們會讓你隨便花？趕緊去學學語言中的反話吧！

雙子男：我不介意！

雙子男不介意誰介意？宇宙無敵出了名的小氣鬼！他們說不介意，其實是想告訴你「我超介意」！

巨蟹男：好看好看！

巨蟹男其實敷衍能力蠻了得的，當你問他們某件衣服好看不好看的時候，被辣眼睛的他們覺得最省力的方式就是這麼回答！

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獅子男：我不需要你陪！

是啊，獅子男多霸氣多獨立，可是是誰偷偷躲著人群一臉落寞的樣子？說句需要你那麼難嗎？

處女男：吃再多我也喜歡你！

這可是完美主義的處女男哎！他們怎麼可能喜歡一個行走的肉球？說這句話是在提醒你，少吃點！

天秤男：我沒那福氣！

天秤男和你賭氣的時候最喜歡說這麼一句話，可是天知道他們多麼渴望能和你一起，那是他們最嚮往的幸福！

天蠍男：你開心就好！

說出這句話的大天蠍，基本上都是陰沉著臉，因為他們已經被任性的你激怒，不怎麼開心了！

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人馬男：可謝謝你了！

人馬男的很多事情你都要挑剔一下，你不知道他們比你還懶？這句謝謝一聽就是怒氣衝衝充滿了不滿的！

山羊男：我沒事！

山羊男口中的沒事，就是大大的有事！如果沒事他們會笑著擁抱你，而不是這聽起來就像賭氣似的語氣。

水瓶男：你忙吧！

水瓶男讓你忙吧你還真的忙去了？你不知道這是瓶男火氣上頭的表現？你這個時候應該好好放下手頭的工作哄哄才是啊！

雙魚男：他的確比我優秀！

別逗了，雙魚男可不是會公開認慫的主兒，這樣和你說明擺著吃你和他的醋了，可趕緊收斂收斂，別老是在雙魚男面前說其他男人的好話了！

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