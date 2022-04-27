原來他不夠愛我，原來我坐後備座！12星座女誰的備胎指數特別高？

我們大多數人都對養備胎這種行為很鄙視，但是很多時候還是避免不了別人這樣做，有時候一不注意還會成為別人的備胎，直到吃了很多虧之後才意識到出了問題，然後心裏也會很不甘心，畢竟誰也不想成為別人的第二選擇。下面分析了12星座女生成為備胎的指數，一起來看看吧。



有些男生對感情非常專一，他們只要對一個人有好感，就會自動的屏蔽掉所有其他的女生，這樣專一的人也很受女生歡迎，只是也可能因為這樣而錯過一些可能的緣分。這樣的男生不會也不想去養備胎，他們對感情的要求很高，如果不是他們鍾情的那個人，也很難能和他們有發展機會。

還有些男生就比較可惡了，吃著碗裏的看著鍋裏的，隨時都會給自己準備一條後路，殊不知這樣會同時傷害幾個女生，如果不幸和這樣的男生扯上關係，被當做備胎，那確實挺讓人心疼的。但不是每個女生都會被當做備胎，對感情的態度，會不會分辨人等都會有影響，有些星座的女生就會比較容易中招，來看看具體分析吧。

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白羊女

當備胎指數40%。白羊座的女生對待感情的態度比較隨性一些，當愛情來臨的時候，她們會好好的享受戀愛中的每一刻，沒有遇到愛情的時候，也能夠專心做自己的事，不會太著急。這樣不急不緩的心態能讓她們靜下來好好判斷一份感情，有充分的時間去思考感情中的問題，所以她們不會輕易被騙，自然也不太容易被當做備胎。

金牛女

當備胎指數60%。金牛座的女生比較乖巧聽話，在感情中是比較被動的類型，大多男生都對這樣的女生更有好感一些，而且在單身狀態的她們，挺樂意去多認識一些有可能發展的對象，也願意和對方互動，有人跟她們示好她們也比較願意接受。這樣單純沒心機的金牛座就會容易被一些有心人給利用，時不時給她們一些甜頭，吊著她們，慢慢就發展成為備胎。

雙子女

當備胎指數10%。雙子座的女生很開朗外向，她們身邊從來都不缺少陪伴自己的對象，而且各式各樣的人都有，見的人多了，自然也就很懂得該去分辨別人，真心還是假意她們一接觸就能看出來。一旦發現對方不是真心，她們立馬就可以灑脱放手，然後再去尋找真正對的那個人，所以這樣精明的她們是幾乎不會成為備胎的。

巨蟹女

當備胎指數80%。巨蟹座的女生很溫柔體貼，懂得如何去照顧他人，而且她們非常顧家，生活的重心永遠是家庭，不少男生都會將她們評價為理想的結婚對象。只是她們的分辨能力不太好，容易被一些糖衣炮彈給迷惑住，別有用心的男生不需要多費勁，只要時不時露出自己脆弱的一面，就能把母性大發的她們騙到手，當做備胎。

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獅子女

當備胎指數30%。獅子座的女生性格比較強勢，做起事情來也很果斷乾脆，能力很強，想做的事情大部分都能做成。這樣的女生在很多時候都會成為別人佩服的對象，不少男生在面對她們的時候都會甘拜下風，有時候甚至連親近她們都不敢，更別說去欺騙她們，將她們當做備胎了，獅子女的怒火可不是他們能夠承受得來的。

處女女

當備胎指數70%。處女座的女生說話做事都會有自己的一套標準，按照自己的標準走一條獨特的道路，活在自己的小世界裏，不會去和誰爭什麼，也少了一份世俗的味道。一些不懷好意的男生會想要入侵她們的小世界，因為她們這種不爭不搶的狀態，也會覺得她們是比較安全的備胎，而活在自己世界中的處女一旦被入侵就很容易失去抵抗的能力。

天秤女

當備胎指數80%。天秤座的女生比較感性，她們一遇到感情問題，就會變得有點天真，總會呈現一種小女生的樣子，不知道該怎麼理性的去看待事情。而且一旦她們進入狀態了，就會忽略掉各種可疑的點，然後就會認準一條路走到底，有壞心思的男生就會利用她們這種性格，很容易就能把她們當做備胎。

天蠍女

當備胎指數20%。天蠍座的女生比較謹慎，她們對不熟悉的人都會抱有一種懷疑的態度去相處，不會輕易的去相信別人。所以如果她們身邊一些不懷好意的人，不需要花多少時間就可以辨認出來，只有通過了她們層層考驗的人才有機會成為她們發展的對象，這樣戒備心超重的她們幾乎不可能會成為備胎。

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人馬女

當備胎指數90%。人馬座的女生對感情的態度不是那麼認真，她們不會太在乎一段感情能維持多久，也不會太在乎對方是誰，不會管對方跟自己到底合不合適，只要能夠在感情的過程中是享受的就行了，對別的都不會太追究。這種自由開放的性格就會吸引一些渣男，不負責任的跟她們交往，他們只會享受與人馬女之間的戀愛而不會承擔責任，完全就是將她們當做備胎。

山羊女

當備胎指數10%。山羊座的女生一般都是比較理性的，她們對感情的需求並沒有那麼大，平日裏都是比較獨立的，有自己的思想。在和人接觸的時候，她們會先根據自己之前的經驗好好判斷，將一些有不好的意圖的人排除掉，再去篩選出合適的人發展，經過她們的重重篩選，渣男是不會有機會趁虛而入，所以她們基本不會成為別人的備胎。

水瓶女

當備胎指數40%。水瓶座的女生很喜歡交朋友，身邊也總有一些為她們考慮的朋友會幫著她們，如果遇到了不懷好意的人，也會幫她們去分辨，有這麼多軍師的水瓶女被當成備胎的幾率也大大減少了。只是她們對感情比較執著，有時候就算知道了對方的目的，但是如果真的很喜歡對方的話她們依然會一頭扎進去，然後成為備胎。

雙魚女

當備胎指數60%。雙魚座的女生對美好的感情非常向往，總在等著那個對的人出現，有些男生就會利用這種心理，將她們變成備胎。不過因為她們比較敏感脆弱，在感情中只要接收到一些不確定的信號，她們又會變得猶豫，又會考慮該不該繼續下去，當發現一段愛情和自己想象中的不符，她們也會抽身離開，所以成為備胎的可能也會減少些。

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