心理測驗｜從髮型看戀愛！日本心理家分析「4瀏海」看待愛情方式

心理測驗｜總是情場失意，一直都未能遇到對的人、錯的時間遇到對的人等等。相信女生們失戀或重整自己心情都會做一些事情改變自己，「剪不斷，理還亂」為了跟過往的情道別，有些女生都會選擇剪頭髮或更換髮型整頓一個新的自己，簡簡單單更換一個新瀏海就能夠有一個耳目一新的感覺。根據日本心理學專家提出「四個瀏海造型」分析四大愛情觀點，新一年想有旺盛的桃花運，不如嘗試一下換換新髮型吧！

心理測驗｜日本心理學專家提出「四個瀏海造型」分析四大愛情觀點。（《具景伊》劇照）

心理測驗｜1. 齊陰瀏海

近年韓國都掀起一股「空氣瀏海」，不少女生都緊貼潮流剪了空氣齊陰瀏海。根據日本心理專家表示，齊陰瀏海的女生通常自我保護機制較強，對感情亦相當執着，而且對他人義無反顧，比較執着於自己愛的人，但當下決定後絕不後悔，齊陰瀏海的女生比較容易掌握愛情。

心理測驗｜1. 齊陰瀏海（IG@ahnanihh）

心理測驗｜2. 中分無瀏海

網上經常流傳中分無瀏海的女生，外貌都相當標青及容易吸引異性。專家分析，中分無瀏海的女生成熟獨立，愛追求自由。感情上不拘小節，但經常忽略小細節給身邊人的感受。中分無瀏海的女生若果希望情場得意，必須見好就收，所有事情都適可而止，別過度自我，這樣能夠有更好的愛情。

心理測驗｜2. 中分無瀏海（IG@ssinz7）

心理測驗｜3. 斜陰瀏海

斜陰瀏海的女生專家表示是「四個瀏海造型」中擇偶過程最艱辛。由於斜陰瀏海的女生特別在意他人的評價及看法，無論在外觀造型、打扮及擇偶條件上，任何細節絕不放過。在認識對象都會從對方的學歷、職業、家庭背景等分析，完全是需要經過過五關斬六將。專家表示這類女生挑選過程中容易錯過真正對的人，建議這類女生需放下理性思考，才能夠真正體會遇到真愛時的悸動感。

心理測驗｜3. 斜陰瀏海（IG@ahnanihh）

心理測驗｜4. 側分無瀏海

最後一個瀏海造型，側分無瀏海的女生多數是事業女強人，相對較懶惰打理頭髮，而且刻意營造乾淨俐落的形象。專家表示這類女生大多都是領受這角色，性格都相當強勢。由於女強人容易讓人產生距離感，異性都不敢接近，甚至被其氣場嚇跑，最終都是錯過了對的人，專家建議這類女生不妨嘗試把氣場收起，嘗試成為一個小鳥依人的女生，感情路上會更加順利。