錯做5件事將男友寵成渣男　妳每次無償的原諒都在縱容他繼續偷食

遇到渣男，幾乎是所有人最害怕的事情，因為往往發現對方是渣男的時候，自己早已深陷這段關係裡... ...



不要噴香水 會被女友發現的

不要用亮粉 不可以沾在衣服上的

姐姐雖是姐姐 (你要是真的對我對我喜歡的話 那麼)

不要說別的話 (就按照我的我的話做 就那樣做)

不要噴香水

——Teen Top《향수 뿌리지마》 (不要噴香水)

你養貓嗎？

有人說，養貓好像是在和渣男戀愛。死乞白賴求抱抱的多數結果，是對方不耐煩地走開。而通常都往往發現愛到鬼遮眼，對方是渣男的時候，自己早已泥足深陷。然而，事實上，這並非全怪罪對方，因為渣男的養成，其實另一半也責無旁貸。

為何渣男如此受女生歡迎？為何渣女總是無往不利？你給的機會，換來他的狼心狗肺；他的每次道歉，不求原諒，只求有下次再犯錯的機會。

「為什麼我碰到的總是渣男呢？」、「難道我就是傳說中的渣男體質？」停止再問這些問題，讓我們來一步步剖析男人變成渣男的種種原因！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 對方的無禮要求，妳幾乎全都接受

妳可能因為很愛他，想盡全力寵他、照顧他。這種母愛爆棚的聖母病最要不得，比方對方最近手頭緊，缺錢而向妳索討時，妳有多少就會給多少；若他要妳幫忙處理事情，甚至會因而影響到妳的日常生活，妳也是二話不說，兩肋插刀在所不惜。他想求歡的時候，妳即便忍痛也要勉強進行，他要妳不要吵他，妳就默默遠離他，讓他靜一靜——

STOP！

某些女性，有時就是會陷入一種母愛大爆發的境界，總覺得自己做了好多好多，對方一定會被感動，結果讓他成了習慣，還視為理所當然。我們都知道小孩都寵不得，但連大人也是一樣，況且有些人心智還不見得足夠成熟呢。他的予取予求，都是利用妳的一種手段！

2. 忍耐包容對方，給了無數次機會

犯錯之後，就道歉，再犯錯沒關係，繼續道歉。一直犯錯怎麼辦？道歉即可。

這就是渣男軟土深掘的行事方針，也是他的僥倖心理。這都是因為妳過度寬大或軟弱的心態所導致的。他因為這樣，肯定是把妳吃死死，反正只要出張嘴道歉即可，多麼簡單又輕鬆啊！妳的寬宏大量終究是錯付了，妳的底線已被對方得寸進尺的侵門踏戶，狠狠踐踏了。他若是渣男，妳就是共犯。

3. 他一再說謊，你也甘之如飴

這一點是許多女性都會犯的錯。或許是對這段感情依賴太深？太過愛對方而離不開他？心態可議的男人做起虧心事，有時為了辯解，常說出瞎到不行的爛理由，妳竟然也幫對方解套，不知道是真的笨呢？還是充耳不聞充耳不聞，視而不見？他真的是半夜不睡覺只為了跟友人聊天打屁嗎？他徹夜不歸真的只是去夜跑、看夜景而不是「多人運動」？

渣男之所以可以明目張膽，往往都有個鄉愿的女人在幫他壯膽。

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4. 渣男露出真面目，你還愛到卡慘死

這個就比上個的等級更高啦。剛才的是裝作不知道，連自己都騙過了自己；而現在則是承認了，還為對方擦脂抹粉，幫渣男找理由！例如「他只是一時犯了男人都會犯的錯」、「他會這樣，可能是我哪裡做得不好吧」、「都怪我自己沒有滿足他」、「凡事都有第一次，原諒他吧」... ...

雖然說不能檢討受害者，但若妳是這樣的人，不能檢討妳，罵總可以了吧？

5. 別人勸你分手，你還想要「試試看」

通常，若妳有幾個知心好姊妹，他們總能聽妳傾訴煩惱、給予建議。

但若大家都慫恿妳與對方分手，妳卻死都不肯，還說「妳們都不懂我的感受」、「妳沒跟他相處過不知道」之類的話，那恭喜妳，真的是活該被渣男纏上！那既然不分手，其他人還能給妳什麼建議呢？都到這步田地了，就算給妳意見妳也不會改的吧？

他能成為渣男，妳多少也是要負點責任的。妳這種藕斷絲連的軟爛作風，最合渣男胃口了！請記得，愛情是要把握在自己手裡的。一昧任對方牽著鼻子走，是非常不健康的糟糕關係。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】