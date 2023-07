薛芷倫容貌再升級如真人版Barbie！昔失婚患病眾叛親離靠1點戰勝

【薛芷倫】「Ball后」之稱名媛薛芷倫(Fanny)向來都活躣於社交平台上,最近她於個人社交平台大曬到日本東京旅遊的靚相,在照片中可見Fanny容貌再度升級,玲瓏浮凸的身材,加上目測只有19吋的纖腰,身材比例彷如真人版Barbie。



薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie

最近,薛芷倫前往日本東京旅遊,大方貼出旅遊靚相,日前她到日本高級餐廳品嚐神戶牛,在帖文寫道:「Ginza night. I rarely eat beef but just can’t resist craving for Kobe beef when I’m in Tokyo 💕 ( 銀座之夜。我很少吃牛肉,但在東京時卻無法抗拒對神戶牛肉的渴望💕) 」不過不少網民都把焦點放到其姣好的身材上,上圍比頭圍還要大,加上目測只有19吋的纖腰,彷如真人版Barbie。

【薛芷倫|薛芷倫女兒】薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie (IG@ballqueenz)

薛芷倫豪氣嫁女 龍鳳鈪要價十萬元

去年薛芷倫在個人社交平台分享了愛女馬桂珩(Tess)出嫁的照片,一對新人在位於黃竹坑的雅格酒店(The Arca)舉行婚禮,在照片中可見Tess身上戴有約14隻龍鳳鈪,而當中最為搶眼的一對龍鳳金鈪保守估計最少十萬元,果然豪氣。

【薛芷倫|薛芷倫女兒】她在個人社交平台分享了愛女馬桂珩(Tess)出嫁的照片。(IG@ballqueenz)

薛芷倫豪門出生 獨住1.12億赤柱豪宅

現年59歲的薛芷倫近年不斷被外界質疑整容,一張瓜子臉、厚厚的嘴唇,被網民及傳媒封為「蛇精女」。自小含著金鎖匙出生的薛芷倫,生活一直無憂無慮,早已比不少小孩子贏在起跑線。家中的優良條件讓她自小學習芭蕾舞、鋼琴、游水,其後更出國留學,於紐約大學就讀。薛芷倫不但豪門出身,亦擁有姣好身材,憑著自身的條件回流香港後,在港要找到一份好工作絕對難不到她。薛芷倫22歲那年,其父因病離世,她亦成為遺產受益人,繼承了父親的遺產。

【薛芷倫|薛芷倫女兒】有「Ball場皇后」之稱的香港女星薛芷倫整容爭議不斷,過去在公開場合打扮都十分性感,風華萬千。(視覺中國)

薛芷倫父親是香港一名著名富商,涉及不同的商業領域,因此財產多不勝數。薛芷倫自父親離世後正式接手父親的工作,而薛芷倫對時裝界的工作相對感興趣,開始在時裝界發展,在機緣巧合下踏入演藝圈,並以玩樂的心態展開她的演藝之路。

眾所周知薛芷倫是一名超級「富婆」,不時在她個人社交平台看到她在家中自拍的照片,讓家中的內部環境曝光。薛芷倫豪花1億多入手赤柱富豪海灣獨立屋,她不時會邀請圈外及圈內好友到訪共餐。早年,薛芷倫曾邀請馬浚偉、麥大力、豪門闊太蔡一鳳及其丈夫到訪共度晚餐,當時更請來高級日式餐廳的大廚前來為她製作料理,多件壽司上都鋪上金箔,生活實在十分奢華。

薛芷倫失婚患病為子女堅持活著

提及薛芷倫的感情生活,她憑著精緻美貌及姣好身材自小就吸引不少追求者,當中不少都是名門貴族的富家公子。她曾跟有名的富二代劉坤銘交往一段日子,二人結識不久即墮入愛河,但男方有「花花公子」之稱,使二人的戀情維持了一年後就分道揚鑣。

其後,薛芷倫遇上香港五大首富之一馬錦燦的兒子馬清偉,二人短短交往3個月就決定「閃婚」。不過當年外界並不看好二人的婚姻,由於馬清偉被傳對女明星情有獨鍾,其首任太太是演員陳美琪,有指馬清偉跟前妻陳美琪離異原因是,當時馬清偉與關之琳的緋聞使陳美琪無法忍受,兩人離婚後,才令薛芷倫有機會成為第二任馬太。

當薛芷倫以為自己遇上人生的真命天子,她甚至為了家庭把事業擱置,把一切精力投放到家庭上。婚後為丈夫誕下兩子一女,可借丈夫的「花花公子」性格依舊,最終薛芷倫忍氣吞聲13年後終選擇離婚。

薛芷倫患病間「朋友」一一離去 全靠1點戰勝病魔

離婚不久後,好景不常,2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌,當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來,但她迅速提起精神堅定跟病魔戰鬥,這場仗一打就5年。雖則薛芷倫成功戰勝病魔,但這一切卻為她帶來不少後遺症,藥物及各種治療令她整個人腫脹,昔日女神美貌不再。

【薛芷倫|薛芷倫女兒】2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌,當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來。(IG@ballqueenz)

薛芷倫因患病緣故而直接影響外觀,當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀及辱罵她,讓她徹底失去不少朋友。自薛芷倫戰勝病魔後再次重現在大眾面前,不少媒體拍到她的外貌時,都稱她是「整容失敗」,令她一度不敢出門陷入人生谷底。不過在當年最難熬的日子,只有前夫馬清偉向她伸出援手,患病間全家人對她不離不棄悉心照料她。即使如今容貌不再,但她學會坦然接受困境,懶理外界的抨擊,更漸漸重拾當年棄下的事業。

我離婚失去了三分之二嘅朋友,患病之後連三分之一都失去埋。 薛芷倫

【薛芷倫 Q&A】