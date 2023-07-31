薛芷倫容貌再升級如真人版Barbie！昔失婚患病眾叛親離靠1點戰勝

【薛芷倫】「Ball后」之稱名媛薛芷倫（Fanny）向來都活躣於社交平台上，最近她於個人社交平台大曬到日本東京旅遊的靚相，在照片中可見Fanny容貌再度升級，玲瓏浮凸的身材，加上目測只有19吋的纖腰，身材比例彷如真人版Barbie。



薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie

最近，薛芷倫前往日本東京旅遊，大方貼出旅遊靚相，日前她到日本高級餐廳品嚐神戶牛，在帖文寫道：「Ginza night. I rarely eat beef but just can’t resist craving for Kobe beef when I’m in Tokyo 💕 ( 銀座之夜。我很少吃牛肉，但在東京時卻無法抗拒對神戶牛肉的渴望💕) 」不過不少網民都把焦點放到其姣好的身材上，上圍比頭圍還要大，加上目測只有19吋的纖腰，彷如真人版Barbie。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie （IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie （IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫容貌再度升級 完美身材比例彷如真人版Barbie （IG@ballqueenz）

薛芷倫豪氣嫁女 龍鳳鈪要價十萬元

去年薛芷倫在個人社交平台分享了愛女馬桂珩（Tess）出嫁的照片，一對新人在位於黃竹坑的雅格酒店（The Arca）舉行婚禮，在照片中可見Tess身上戴有約14隻龍鳳鈪，而當中最為搶眼的一對龍鳳金鈪保守估計最少十萬元，果然豪氣。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】她在個人社交平台分享了愛女馬桂珩（Tess）出嫁的照片。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】在照片中可見Tess身上戴有約14隻龍鳳鈪，而最為搶眼的金鈪保守估計最少十萬元。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】一對新人在位於黃竹坑的雅格酒店（The Arca）舉行婚禮。（IG@ballqueenz）

薛芷倫豪門出生 獨住1.12億赤柱豪宅

現年59歲的薛芷倫近年不斷被外界質疑整容，一張瓜子臉、厚厚的嘴唇，被網民及傳媒封為「蛇精女」。自小含著金鎖匙出生的薛芷倫，生活一直無憂無慮，早已比不少小孩子贏在起跑線。家中的優良條件讓她自小學習芭蕾舞、鋼琴、游水，其後更出國留學，於紐約大學就讀。薛芷倫不但豪門出身，亦擁有姣好身材，憑著自身的條件回流香港後，在港要找到一份好工作絕對難不到她。薛芷倫22歲那年，其父因病離世，她亦成為遺產受益人，繼承了父親的遺產。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】有「Ball場皇后」之稱的香港女星薛芷倫整容爭議不斷，過去在公開場合打扮都十分性感，風華萬千。（視覺中國）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫豪花1億多入手赤柱富豪海灣獨立屋，她不時會邀請圈外及圈內好友到訪共餐。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】一個全粉紅色的「芭比衣帽間」，放滿薛芷倫所有的名牌衣物、手袋及首飾。（IG@ballqueenz）

薛芷倫父親是香港一名著名富商，涉及不同的商業領域，因此財產多不勝數。薛芷倫自父親離世後正式接手父親的工作，而薛芷倫對時裝界的工作相對感興趣，開始在時裝界發展，在機緣巧合下踏入演藝圈，並以玩樂的心態展開她的演藝之路。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】裝修豪華猶如宮廷一般。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫的個人社交平台看到她在家中自拍的照片，讓家中的內部環境曝光。（IG@ballqueenz）

眾所周知薛芷倫是一名超級「富婆」，不時在她個人社交平台看到她在家中自拍的照片，讓家中的內部環境曝光。薛芷倫豪花1億多入手赤柱富豪海灣獨立屋，她不時會邀請圈外及圈內好友到訪共餐。早年，薛芷倫曾邀請馬浚偉、麥大力、豪門闊太蔡一鳳及其丈夫到訪共度晚餐，當時更請來高級日式餐廳的大廚前來為她製作料理，多件壽司上都鋪上金箔，生活實在十分奢華。

薛芷倫失婚患病為子女堅持活著

提及薛芷倫的感情生活，她憑著精緻美貌及姣好身材自小就吸引不少追求者，當中不少都是名門貴族的富家公子。她曾跟有名的富二代劉坤銘交往一段日子，二人結識不久即墮入愛河，但男方有「花花公子」之稱，使二人的戀情維持了一年後就分道揚鑣。

其後，薛芷倫遇上香港五大首富之一馬錦燦的兒子馬清偉，二人短短交往3個月就決定「閃婚」。不過當年外界並不看好二人的婚姻，由於馬清偉被傳對女明星情有獨鍾，其首任太太是演員陳美琪，有指馬清偉跟前妻陳美琪離異原因是，當時馬清偉與關之琳的緋聞使陳美琪無法忍受，兩人離婚後，才令薛芷倫有機會成為第二任馬太。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫遇上香港五大首富之一馬錦燦的兒子馬清偉，二人短短交往3個月就決定「閃婚」。（IG@ballqueenz）

當薛芷倫以為自己遇上人生的真命天子，她甚至為了家庭把事業擱置，把一切精力投放到家庭上。婚後為丈夫誕下兩子一女，可借丈夫的「花花公子」性格依舊，最終薛芷倫忍氣吞聲13年後終選擇離婚。

薛芷倫患病間「朋友」一一離去 全靠1點戰勝病魔

離婚不久後，好景不常，2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌，當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來，但她迅速提起精神堅定跟病魔戰鬥，這場仗一打就5年。雖則薛芷倫成功戰勝病魔，但這一切卻為她帶來不少後遺症，藥物及各種治療令她整個人腫脹，昔日女神美貌不再。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌，當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】患病緣故直接影響外觀，當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀辱罵她，讓她徹底失去不少朋友。（IG@ballqueenz）

薛芷倫因患病緣故而直接影響外觀，當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀及辱罵她，讓她徹底失去不少朋友。自薛芷倫戰勝病魔後再次重現在大眾面前，不少媒體拍到她的外貌時，都稱她是「整容失敗」，令她一度不敢出門陷入人生谷底。不過在當年最難熬的日子，只有前夫馬清偉向她伸出援手，患病間全家人對她不離不棄悉心照料她。即使如今容貌不再，但她學會坦然接受困境，懶理外界的抨擊，更漸漸重拾當年棄下的事業。

我離婚失去了三分之二嘅朋友，患病之後連三分之一都失去埋。 薛芷倫

【薛芷倫 Q&A】