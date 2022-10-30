雲文子奇門遁甲2023兔年運程｜看清12生肖愛情運　肖牛小心三角戀

【雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜愛情｜桃花運｜人緣】即將踏入兔年，不少女生都擔心自己在新一年愛情運程如何，《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖兔年運程！十二生肖於兔年的桃花運旺盛嗎？哪生肖於兔年最旺桃花，有望脫單？立即看看！



雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

兔

肖兔之人今年「值太歲」，運勢「荊棘滿途」，春天到後，情況更每況愈下，陷於低潮。今年因小人從中作梗，人緣運如玩高空跳傘一樣，迅速下降。情緒極容易波動，因此說話要謹慎，要不然，輕則惹來口舌是非，同事對你產生誤會，與好友也因為一點小事而起爭執，重則釀成官非麻煩。縱使兔年會被人際關係問題所困，家宅運卻明顯轉好。

在桃花薄弱之年，情緒反覆，負面磁場籠罩下，對社交總是提不起勁，緣分更加得來不易。要多花點時間，好好「裝」備自己，悉心打扮一下，多參與友好聚會，尤其生日派對、婚禮喜宴等喜慶場合，能帶旺運勢，提升氣場，也能增加異性緣。

龍

肖龍男女兔年「害太歲」，運勢穩步向前，可是，貴人緣只是一般。桃花散亂不聚，若即若離，脫單機會只屬一般，想告別獨身行列，不要再做「外貌協會」會員，或過分的完美主義，視角太高高在上，甚至離地，會令緣分跟你擦身而過。

蛇

愛情運恐怕是鏡裡觀花，孤身隻影的，即使在感情方面，已漸見眉目，最後卻發現，只不過是霧水情緣，思緒因而陷入一片混亂之中。

馬

肖馬者今年「破太歲」，運勢「乘風破浪」，意味兔年是馬人的「是非之年」，然而，是非愈多，人氣卻愈旺，人際網絡因而更四通八達和穩固，新機遇亦因此源源而來，令原本雄心勃勃今年將會是多勞多得之一年，要好好把握時機。

愛情運走勢驟晴驟雨，假桃花較旺，即使遇見心目中的男神女神，亦大可能有緣無分，需要經歷不少考驗。小心長期也處於「友達以上，戀人未滿」的曖昧狀態，糾纏不清。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜十二生肖兔年運程如何？（《無法抗拒的他》劇照）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

羊

肖羊之人今年時來運到，愛情方面稱心如意，由於人緣運佳，帶動桃花旺盛，不愁沒有結識對象的機會。肖羊者的社交網絡，變得更闊及豐富多彩，遇到男神女神之機率，自然更高。然而，選擇多了，分不清應該選「喜歡」的、還是「適合」的人。小心在猶豫不決之際，那些對象已漸漸跟隨著時間，一併溜走。

猴

肖猴之人在兔年的運勢終於回升向好，整體運程有「先弱後強」跡象。兔年愛情運順利，單身人士容易引人注目，一見鍾情的可能性高，令本來如湖水般平靜的感情生活，泛起漣漪。有很大機會，與年齡差距較大的異性結緣，產生「姊弟戀」情愫。

雞

肖雞之人兔年沖犯太歲，愛情運幾經波折，單身別因感情一時不順，在亂交朋友，發展出沒有愛情養分的男女關係；又或急於脫單，仍未認清對方身份，便盲目投放感情。到最後，這些易請難送的爛桃花，不僅令人不勝其煩，甚至有機會令肖雞者惹上官非。並會干擾正桃花之氣場，令你更難找到真愛。

狗

肖狗之人兔年，桃花運節節高升，會出現不少異性緣，不乏條件好的對象讓你選擇，「騎牛搵馬」心態漸漸出現，心頭亦愈來愈高，小心錯合適的對象。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜哪生肖於兔年最旺桃花，有望脫單？（《無法抗拒的他》劇照）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

豬

肖豬之人今年人緣運佳，不論上司、平輩同事抑或下屬，都樂意聽取你的建議，能令工作團隊發揮出最大價值，深得老闆歡心。

桃花能量盈滿，個人魅力驚人，兼且貴人興旺，出席社交活動時，都有望結識到理想對象，感情並且進展神速，很有可能閃婚，徹底擺脫一個人生活的日子。

鼠

肖鼠之人今年「刑太歲」，運勢明顯偏弱，不論工作或愛情也波折重重，舉步維艱。運勢雖弱，卻不代表一沉不起，有賴一些較年長的人或前輩，良師益友的提點，會如汪洋的導航明燈一樣。

愛情運有停滯不前之象，就算遇到傾心的人，卻因自信問題，不敢踏前一步，以致有可能錯失好姻緣。悲觀愛情主義令有心人對你若即若離。

牛

肖牛人士今年的人緣運勢雖旺，但貴人助力僅屬一般，謹記事必躬親，不要隨便假手於人。宜趁人緣處於強勢之時，擴大人際網絡。

愛情運喜中帶憂，人緣運佳，促使異性緣亦有增無減，這些異性緣很多時都由工作帶動，包括公司的單身同事，或者對外的合作夥伴。認識異性的機會多了，發展出三角或多角戀的可能性，亦因而提升。如因心多或心軟，繼續維持這種複雜關係，自食惡果，難與正桃花結緣。

虎

肖虎人士今年能一洗之前頹氣，走出陰霾，源源不絕的正能量令整個人也面目一新，形成一股強大氣場，運勢如虹，很多事不費吹灰之力，已見績效。兔年將成為「人氣之王」，一舉一動，都充滿說服力和權威性，加上有權勢的貴人在旁相助，應善用今年人緣運佳的優勢，多參與社交活動，加強人脈，拉闊眼界，將可實現更遠更大的願景。

桃花運銳不可當，魅力指數大增，身邊不乏異性把你團團圍住，因此應把握今年的愛情運升勢，謹記不要在心儀對象面前，「角色扮演」，強裝出來的形象，不會持久。唯有舒服地做真實的你，才可發展出一段健康又長久的關係。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜十二生肖於兔年的桃花運旺盛嗎？（《氣象廳的人們》劇照）

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資料來源：《雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程》

雲文子師傅 MasterCloud

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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