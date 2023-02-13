分手、離婚趨兒戲？美國婚姻權威揭婚姻能否長久　關鍵在於這1點

在走入婚姻前，兩人肯定都抱持著能白頭偕老的想法，然而卻有多少人在進入婚姻後無法善終。美國婚姻權威John Gottaman與妻子Julie研究愛情50年，不僅從心理學角度分析婚姻，也身體力行了怎麼長久幸福。



而他們透過研究超過4萬對夫妻關係，以及自身的婚姻，發覺了夫妻若要愛得綿長且充滿幸福感，有一個關鍵性的因素！

婚姻要長久幸福的因素及方法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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婚姻要長久幸福的關鍵因素：面向對方

所謂的「面向對方」，不是說一直看著對方，而是在面對對方的需要、對話或者請求時，都要懂得給予正面地回應，甚至還能放下手邊的工作，和另一半一起討論與參與。舉例來說，當對方和你說：「這篇文章好有趣」，幸福的伴侶會選擇面向對方回道：「內容是在說什麼呢？」而容易出問題的伴侶會選擇忽視對方，甚至直接潑冷水說：「沒看到我在忙嗎？」

婚姻長久的伴侶與離婚的伴侶，面對對方的時間差距甚大

上述的例子，有沒有發覺好像似曾相似地出現在你們之間呢？根據他們的研究發現，婚姻維持至少6年以上的伴侶，有86%的時間都會在對方需要時，給予回應與關注；而走向離婚的伴侶，在面向對方的回應時間僅有33%。

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「面對」對方其實非常簡單

當我們對伴侶提出想法或需求時，有誰不想要對方能給予回應呢？或許很多時候當下沒有辦法立刻給予關注，但可以透過以下的方法來練習，絕對有助於你們的感情：

1. 每天抽一點時間主動關心

其實另一半要的真的沒有很多，只要花一點時間，讓伴侶知道你關心他、願意聽他說話，這就能給予對方很大的安全感與幸福感，兩人的距離也才不會越來越疏離。

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2. 在小細節中展現貼心

人家總說魔鬼藏在細節裡，其實幸福感也是，比如兩人過馬路時你能輕輕攙扶、當對方有情緒反應時，你可以開口詢問怎麼了？當對方做錯事時你能安撫他說沒關係、當對方準備想要去拿什麼東西的時候，你說「我拿給你」，就這樣小小的動作、小小的話語，都能給予兩人關係非常正面的成長。

以上幾個小動作如果能做到，無論是交往還是戀愛，甚至就算已經是老夫老妻，也都能不斷地為這段關係，增添更多幸福的因子，也才能走得長久又快樂。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】