閨密相約變老！26位奶奶花20年打造女性專屬養老社區 盼優雅老去

不知大家有沒有幻想過，將來變老了會是怎樣過，是與伴侶相扶到老？還是與閨密一起做開心的老奶奶？在英國倫敦就有26位老奶奶，組織了一個屬於超過50歲以上女性的共同居住的養老社區New Ground，而這群老奶奶並不是沒有家人，她們只是想過放下家庭，與好友一段開心獨立的日子。而這個社區也是她們足足花費了將近20年，把心中夢想的老年生活，慢慢打造出來的，一起來看看她們的「純女性養老社區」！



老奶奶盼能年老時能獨立愉快地生活（newgroundcohousing）

老奶奶盼能年老時能獨立愉快地生活

「純女性養老社區」New Ground由一位年屆71歲的Maria Brenton創辦，她在1998年發現荷蘭「共享居住」概念，比起孤獨地去收費昂貴的養老院，以此種團體生活，不但花費更少也能與相熟的朋友一起生活，她認為會老年時生活成本更低，也更開心快樂。所以Maria Brenton開始思考，這樣的「共享居住」方式，能否在英國實現，而且她希望是只由女性成員組成，能在年老時擺脫社會約束的框架，獨立愉快地生活。

成立英國OWCH（老年婦女共同住房組織）（newgroundcohousing）

成立英國OWCH（老年婦女共同住房組織）

隨後Maria Brenton開始實行，她約了6位當時同樣獨居的婦女，在酒吧討論「純女性養老社區」組成的可能性，她憶述當提出此計劃時其他成員都非常興奮，就這樣初步的英國OWCH（老年婦女共同住房組織）成立了。她們開始尋找適合的地方、規劃社區區域、社區中的活動、組織成員等。

耗時近20年打造「女性養老社區」（newgroundcohousing）

耗時近20年打造「女性養老社區」

在這群老奶奶耗時近20年後，終於在英國倫敦北部建立了屬於她們的「純女性養老社區」New Ground，社區中有25間公寓，有出售的亦有供出租的，但都只有一個條件-必須是女性。除了有居住環境外，還有不少共同區域和定期活動，像是電影之夜、瑜伽課程等等，讓她們時刻保持心境開朗。此外，社區內亦為老奶奶們準備了足夠的醫療照顧，讓她們住得更安心，這是社區可說是設計得面面俱到。

New Ground男性不能留宿

入住New Ground的女性，有人是單身、有人是伴侶已離世、亦有人仍有伴侶，她們有著不同的背景和原因入住，但都很滿意和開心能在老去時，與一群年紀相若的女性住進純女性養老社區。在這個社區中大家能有獨處的私人空間，也有能互相交流的客廳，一起使用的廚房、洗衣房，大家能一同聊天、煮飯、玩樂等，她們的家人朋友也能來探訪，不過同樣要遵守男性不能留宿規定。

New Ground規定男性不能留宿（newgroundcohousing）

這個New Ground社區花了將近20年，一步步建立而成，把不少女生心目中理想或夢想的居住環境一一實現。在老奶奶們相繼入住後，她們也經歷了各種磨合，大家找出最舒服的生活方式和節奏，互相體諒、包容和尊重，不也正正是這個社區最初成立的目的，大家一起優雅開心的老去。