柬埔寨官員料當地續為地緣政治受惠者　讚香港能吸引企業上市

美國總統特朗普回朝揚言加徵中國關稅，而事實上，近年隨著地緣政治及中美貿易戰風險升溫，環球供應鏈由中國轉移至東盟等新興國家，例如柬埔寨。而港府也積極擴大「朋友圈」，希望透過加強與東盟及中東連接來減低相關風險。柬埔寨西哈努克省（Preah Sihanouk）投資促進工作小組副主席H.E. Dr. Phan Phalla表示，相信無論誰擔任美國總統，去全球化及供應鏈轉移趨勢將持續，而柬埔寨將會繼續從中受惠。



Phan Phalla表示，相信無論誰擔任美國總統，去全球化及供應鏈轉移趨勢將持續，而柬埔寨將會繼續從中受惠。（網上圖片）

料去全球化及供應鏈轉移趨勢持續

Phan Phalla在接受《香港01》訪問時表示，柬埔寨和美國暫沒有貿易戰爭，故此能夠優先連接到美國市場以及其他如歐洲市場。特朗普回朝預計將令中美貿易戰風險升溫，加快企業包括中資公司的供應鏈，轉移至風險較低的地區例如柬埔寨，令柬埔寨繼續成為地緣政治環境下的受惠者。

西哈努克省投資促進工作小組早前在香港舉行了投資推介會，Phan Phalla表示，香港作為國際金融中心，同時也是連接中國的視窗，而許多內地公司都會透過香港作為橋樑，來柬埔寨投資，故此此次除了到內地路演，也會來到香港進行投資推廣。於此同時，香港金融及資本市場發展成熟，也相信對於柬埔寨企業進行上市集資等，會具備吸引力。

Phan Phalla表示，香港金融及資本市場發展成熟，也相信對於柬埔寨企業進行上市集資等，會具備吸引力。（黃寶瑩 攝）

讚香港金融及資本市場發展成熟

他表示，其實柬埔寨也有自己的股市，會鼓勵企業先在自己的市場上市，但也不會去阻礙其在其他地方上市，或者進行兩地同時上市。

對於柬埔寨本省相較東盟其他國家的投資優勢， 柬埔寨投資委員會副秘書長H.E. NUT Unvoanra表示，柬埔寨所有行業均開放於外商直接投資，沒有要求找當地合作夥伴及股權比率等方面的限制，外資可100%擁有企業。資本流出流入也沒有限制，外資可將100%獲取的利潤轉出柬埔寨。

外資可100%擁有當地企業無資本管制

他又分享，柬埔寨35歲以下的年輕人口佔比逾60%，而勞動力成本也具優勢，目前每月最低工資為204美元。當地也沒有颱風等天災，較多平地利於發展農業及工業等各種行業。同時，政治局勢相對穩定，貨幣匯率也相當穩定，而綠色能源使用佔比逾50%，目前正與鄰近國家例如新加坡，傾談相關出口事宜。

而柬埔寨政府為吸引更多外商投資，也推出很多優惠措施，包括投資者可獲得稅務優惠長達3至9年，而投資者投資於員工培訓及機械升級方面的開支，更可以獲得政府補貼。在吸引外來人才方面，目前柬埔寨工作簽證單次申請可以有長達10的居留權，而且屬於容易被批核。