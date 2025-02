柬埔寨官員︰KK園消息無礙旅遊業發展　中國遊客去年增55%證安全

近期隨著中國演員王星被騙到緬甸KK園的事件曝光,東南亞詐騙集團的存在及發展又再度引發關注,以往熱門的東南亞旅遊目的地泰國,如今恐不再成為港人首選。至於臨近緬甸的另一個旅遊勝地、吳哥窟所在的柬埔寨,過去也不時被揭發詐騙集團的存在,但該國西哈努克省(Preah Sihanouk)投資促進工作小組副主席H.E. Dr. Phan Phalla表示,負面消息總是來得快過正面消息(bad news always comes faster than good news),並不代表柬埔寨不安全。



回應KK園負面消息時,Phan Phalla表示,負面消息總是來得快過正面消息,但並不代表柬埔寨並不安全。(黃寶瑩 攝)

中國遊客為第三大遊客來源地 港遊客按年增74.5%

Phan Phalla在接受《香港01》專訪時表示,負面消息總是較受到關注,但不代表柬埔寨並不安全,而這從遊客數字上可見,去年全年該國迎來670萬國際遊客,按年增22.9%。當中中國遊客為第三大遊客來源地,僅次於泰國及越南,達近85萬人,按年大增55%。至於香港遊客更按年增74.5%至171人。

他指出,柬埔寨除了推動第一及第二大產業,即農業及工業的發展,也同時希望推動旅遊業的發展,當地擁有吳哥窟等著名歷史景點,而目前更希望推動西哈努克省的發展。該省屬於海邊城市,在發展旅遊業方面相信具備潛力。

NUT Unvoanra表示,西哈努克省預計將成為柬埔寨下一個多功能經濟特區,功能包括貿易、金融和旅遊國際樞紐。(網上圖片)

希望推動新經濟特區西哈努克省的旅遊業發展

西哈努克省投資促進工作小組早前在香港舉行了投資推介會,有份參與推介會的柬埔寨投資委員會副秘書長H.E. NUT Unvoanra表示,西哈努克省預計將成為柬埔寨下一個多功能經濟特區,功能包括貿易、金融和旅遊國際樞紐。

他指出,對於香港投資者來說,該省具有各種優勢,包括其深水港口,投資者可以從該省進入柬埔寨。同時,其可與柬埔寨旅遊業相結合,為各行各業創造了多樣化的機遇。目前當地正推動各項基建,並會透過稅務等優惠希望吸引投資者前來。

不過, PHAN Phalla也承認,柬埔寨本身也有地方會需要時間去完善,這方面政府與企業包括外資,均有保持良好溝通,政府會盡量去幫助改善及解決其困難。當中在基建方面,目前柬埔寨港口容量較少,政府有計劃前擴容。交通運送配套方面,除了目前兩個機場外,計劃再增設高速公路通往鄰近國家包括越南及泰國。NUT Unvoanra補充,柬埔寨基建等方面待完善,其實也為外資提供了投資機遇。