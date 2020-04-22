政府給搬家費美國企業卻不願回家？　蘋果庫克2年前已說出真相？

美國企業要撤出中國的消息甚囂塵上。但有消息認為，美國政府給搬家費也叫不回美國企業，實際上，蘋果公司CEO庫克早在兩年前就說出了真相。

綜合媒體4月21日報道，新冠肺炎重擊全球供應鏈，日本政府本月9日從其史上最大規模的經濟刺激計劃中，撥出巨資以幫助其製造商將生產轉移出中國。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）同日亦提出類似看法，稱美國也應為每家想要離開中國的美國企業負擔搬遷費用。

《福布斯》4月21日報道，美國對中國過度依賴? 雖然庫德洛沒能解釋憑什麼得出這樣的結論，但他「願意支付美企離華的搬家費」這句話，吸引了很多媒體的關注。

美企反應如何呢？

據《路透》上周五（17日）報道，最新的調查顯示，大多數在華美企並沒有因為疫情產生撤離中國的計劃。一個多月前，美國貿易代表批准豁免美國智能手錶（Apple Watch）進口關税。蘋果申請豁免的原因側面解釋了為何「搬家費」難起作用。

蘋果表示，該公司在中國以外的確找不到能滿足需求的生產地。

難道這個世界上就沒有比中國勞動力成本更低的國家？其實2017年，在《財富》全球論壇上，蘋果公司CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）就深入解釋過這個問題。

庫克稱，大家對蘋果與中國有一定的誤解或者混淆。

他說， 打開iPhone的包裝盒看看背面，你會看到上面寫着 「加利福尼亞蘋果公司設計，中國組裝」。但這張照片並不能揭示蘋果手機今天是如何生產的，也不能解釋為什麼蘋果更喜歡選擇在中國生產。

庫克認為：「人們對中國缺乏清晰認知。他們普遍認為，外企來中國是因為中國勞動力成本低。我不確定他們去了中國的哪個地方，但事實是，中國很多年前就不再是低勞動力成本國家了。從供應的角度來看，這並不是來中國的理由。」