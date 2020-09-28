曾俊華專欄｜CSV屬企業的最核心的核心價值　推動香港成社企之都

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

還記得疫情初期，全城被恐慌籠罩，防疫物資一度短缺，本來不過50元一盒的口罩也被炒至數百元。這對於平時生活已捉襟見肘的家庭來說，無疑是雪上加霜。有人被迫用火酒消毒口罩重用，也有人要和子女共用一個口罩，情況十分惡劣。

疫情當中，社會每個人都在面對逆境。幸好香港不乏有心人，眼見一眾港人心力交瘁，自資開設工廠，極速投入生產口罩和投疫物資，務求人人能自保；有企業在全港18區設置「自助口罩提取機」，讓基層市民免費領取；即使沒有雄厚經濟實力，一些小業主儘管自身難保，也會體諒租戶生意艱難，大方減租或免租。

香港不乏有心人，即使沒有雄厚經濟實力，亦期望在能力範圍內為港人提供支援。（作者提供）

很高興香港有這麼多良心企業。說到底，眼界不但決定一個人的成就，也決定了一個企業的上限。縱觀古今中外，絕大多數有所作為的企業，都秉持着「取之社會，用之社會」的初衷，樂於透過不同方式回饋社群。賺錢固然需要，但創造共享價值，才是現代企業「最核心的核心價值」。近年越來越多人認為企業是造成社會、環境、經濟等多方面問題的元兇。學者Michael Porter 和Mark Kramer 在2011年提出「創造共享價值」（Creating Shared Value, CSV）概念的重要性，主張企業應跨越盈利與非盈利的界線，嘗試在營商過程中，創造能對社會問題帶來解決方案的經營策略。人類對消費的需求一直存在，不過「買什麼」的價值取向卻不斷改變。根據美國商業雜誌《Fast Company》一項研究，約90%的千禧世代偏好支持落實「社會責任」的公司。簡而言之，現代人購買的不僅是商品本身，當中還包含了自我價值和心靈滿足等多層意義。

不同品牌的價值皆會招攬到一班專屬的支持者。近年興起的「經濟圈」就是一個好例子 — 那裡的食物質素未必是最上乘，價格也不一定是最便宜，然而每逢用膳時間都一定人頭湧湧，大排長龍。食客不辭勞苦，都要光顧的原因，難道只是為了那碟乾炒牛河嗎？顯然不是那麼簡單。消費活動某程度上反映人們的社會意願，消費者寧願多花一點時間、功夫、金錢，也無條件支持某些小店，客人樂於享受食慾以外的精神滿足。

相信不少人都會質疑我為什麼要在這個時勢提CSV，在商言商，經濟寒冬下難道不應該先自保嗎？「創造共享價值」的出色之處，正正在於你無需在社會責任和營商之間作出取捨，卻能持續穩定發展。企業更需要踏出的是舒適區（Comfort Zone），凡事先從「心」出發，去決定為解決社會問題踏出怎樣的一步，然後踏上營商的正道。

對社會的各個範疇出心出力，是絕對符合企業利益的。（作者提供）

恰逢經濟低潮，形形式式的基金支援有限，企業更應該此時和社會合而為一，反借時勢創造機會。CSV能幫助企業與顧客建立情感上的聯繫，不得不說，這是帶動顧客忠誠度、鞏固客源的一大有力因素。根據國際諮詢公司Gallup的調查統計指出，對一個品牌建立感情的使用者會比一般顧客更樂意消費，消費金額可高出近50%，就算市面上有其他可替代的產品或服務，使用者仍會從一而終地選擇與自己有情感聯繫的企業。這份「長情」讓企業持續發展，所以對社會的各個範疇出心出力，是絕對符合企業利益的。

在香港，CSV可以說得上是一片藍海。參考政府社創基金2015年公布的調查結果，在50間恒生指數成份股公司中，只有4間非本地企業推行CSV。香港有的是好人，在CSV的發展仍有極大的發展空間。除了我們耳熟能詳的環保、安老扶貧外，尚有很多領域有待涉獵，香港有成為「社企之都」的條件。

一個企業的力量或許微不足道，但只要透過共同的目的及價值觀來凝聚支持者，企業就會獲得越來越多影響力，更有可能為社會，甚至是整個世界帶來改變。例如早前有初創保險科技公司明白醫護承受著巨大的心理壓力，上班時忙得不可開交，回家後又深恐會感染家人，沒有一刻敢放鬆休息，便決定宣布豁免醫護及其親屬的自願醫保計劃保費。此舉不但支持一班走在最前線的醫護人員，亦提醒保險業所應有的社會責任，其他公司一同推出類似計劃，支援力量瞬間得強大。善舉總能夠獲得理念相近的顧客和同業認同，貫徹共享價值的理念。

驟聽之下，好像有點複雜，但其實企業要做的，不過是「取之有道」、「貴不忘道」，對社會抱有熱情，便是有溫度的的資本家。