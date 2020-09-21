曾俊華專欄｜疫情加快擁抱數碼化　積極適應讓自己成新常態推動者

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

數字重疊的年份並不常見，每101年才會出現一次。或許冥冥之中，2020就注定是極為特別的一年。

剛換上2020年的年曆，一連串的改變就接踵而來。先是全民戴上口罩，再是大規模的在家工作和線上學習，就連實體商舖和餐廳也紛紛轉型，轉攻網店銷售和外賣自取。我們過去認為需要很長時間才能普及的科技應用，現一瞬間成為主流。這場突如其來的疫情，不但重新定義了我們的生活，更為社會帶來結構性的改變，塑造一個又一個的「新常態」（New Normal）。

有人認為上述影響是暫時性。不過仔細想想，生活全面數碼化，本來就是社會進步的必然結果。換言之，疫情只是加快了格局的轉變。正因變化是不可逆轉的，倒不如主動、積極地適應新時代發展的需要，好讓自己在變幻莫測的未來社會上能先拔頭籌，成為下一個New Normal的推動者。

生活全面數碼化，本來就是社會進步的必然結果。（作者提供）

根據畢馬威 (KPMG) 發表的《2020年全球零售趨勢》報告，疫症使許多企業不得不重新調整固有的業務模式。除了要積極開拓網上銷售渠道外，它們還要嘗試實踐「整合行銷」（Integrated Marketing Communications）的策略，善用Facebook 直播、Instagram Story等不同渠道來接觸消費者。不過，全球的潛在顧客以數十億計，總不可能一網打盡吧？這時候，企業就要學習運用各大社交平台提供的Big Data，藉此提供更具針對性和個人化的服務。今時今日，電子商務並不是單靠一個網頁就能應付，再有口碑的老商家都必須放下架子，嘗試運用科技優勢去討好顧客，為消費者打造全新的購物體驗，創造競爭優勢。

籌備數碼轉型的同時，經營者也要認真審視現行的營運模式，為未來的種種可能做好準備。時代的步伐不會停下來，消費者的行為模式和喜好自然亦不會十年如一日。假如一成不變，繼續沿用以往的銷售方法或技巧，企業就是在等待被時代淘汰。

有研究指出，未來只有兩類零售商可以生存：一是提供限量但精心設計的商品，二則是提供大量不同種類的貨品。所以，企業密切留意市場的形勢和潮流更替，才能靈活按情況作出相應判斷。以原本只是服務一個小型地區的錄影帶出租商Netflix為例，有賴它當初看準網絡使用率及線上觀看影片等趨勢，及聯同各大影視製作公司推廣串流媒體業務。因為把串流精品化，推出讓人耳目一新的原創影片和劇集，如今成為網絡串流媒體的巨頭之一，至今訂閱用戶已接近2億人。在無限創新的年代，如果缺乏銳意改革的意識和膽量，拒絕自我顛覆的話，那就只能等著被他人顛覆，難免落得煙消雲散的下場。

串流媒體盛行，早前便參與網片製作以支持本地產業。（轉載自：https://www.youtube.com/watch?v=QodmeRpvG0A）

很多人正努力尋找新商業模式，希望能預知未來，快人一步贏得主動權。當中，或許只有少數人能夠成功突圍，但他們的想法和發明，將會決定往後的工作形態。有能力配合的人，就能藉此發掘數之不盡的機會，而無法適應新遊戲規則的人，則會錯過具潛力的發展機會。「再不改變只會輸」，絕不是區區一句誇張嚇人的說辭。

不時都有人問我，生活什麼時候才會回歸「正常」，事實卻是回不去了。然而撫心自問，我們為何要留戀過去呢？疫情至今，很多新興的生活模式已經成為大部份人的日常。所謂去蕪存菁，很多不合時宜的做法正在被摒棄；另一邊廂，適時又實用的做法，將會被保留。新常態，其實可以是一個更好的「正常」。

世事千變萬化，社會的需求一直在變，在新時代探索新的領域，勇敢地踏上沒人走過的道路，你敢說你不期待嗎？