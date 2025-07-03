單一家辦無助跑贏星洲瑞士？中大家族企業研究中心倡發展聯合家辦

港府望推動香港發展成為世界領先的家族辦公室樞紐，香港中文大學家族企業研究中心發布《家族辦公室生態2.0：深化香港作為家族辦公室領先樞紐的地位》白皮書，提出五大建議，包括將聯合家族辦公室的機構信任提升至國際水平，羅致並留住專業人才，提升行業服務質素並擴闊服務範圍，擁抱創新技術並採納數碼化方案，以及重塑行業品牌，以向全球加強推廣，並制訂行業標準。



倡議將聯合家辦機構信任 提升至國際水平

該中心於2024年第四季至2025年第一季期間透過深度訪問、跟進訪問、合作行動研究，以及互動討論等方式進行，邀請超過30位行業持份者參與研究過程，包括家族企業的未來領袖、家族辦公室負責人、超高淨值人士（UHNWI）、私人銀行和政府官員等。研究團隊通過收集不同持份者對機構信任、聯合家族辦公室，以及對創新技術的看法和顧慮，歸納出相關建議。

中大家族企業研究中心執行主任任鴻擔任白皮書的研究總監，他表示，香港仍然缺乏有國際水平的聯合家族辦公室，應該同時推動單一家族辦公室及聯合家族辦公室發展。香港應善用自己的獨特文化遺產和接壤中國內地的地利，透過良好的架構、治理和培育措施，將聯合家族辦公室塑造成行業的重要支柱，同時加強人才發展、提升服務質素、採納創新方案、並重塑行業品牌，創造出更蓬勃的行業生態，與國際市場接軌。

分析認為，單一家族辦公室是香港的支柱，但它無法彌合香港與新加坡或瑞士的差異。﹙資料圖片﹚

香港仍有待建立更清晰和具體的軟體套配

中大家族企業研究中心資深顧問李嘉樂教授擔任白皮書的首席研究員，他表示，在香港政府的 幫助下，香港目前已具備大部分硬件設施來支援家族辦公室發展，然而仍有待建立更清晰和具體的軟體套配。Home與House之別，在於前者能將家庭成員凝聚在一起。希望香港 不僅僅是一個辦公室，而是家外之家，而這正是香港所缺。

他並指出，另一方面，單一家族辦公室是香港的支柱，但它無法彌合香港與新加坡或瑞士的差異，而聯合家族辦公室則具有更大營運規模，蘊含更龐大的服務需求量，業界應倍加關注這個領域。

香港家族辦公室協會理事、滙智家族辦公室主席葛綸表示，聯合家族辦公室管理著各類投資領域的專業人士來提供綜合服務，從而取得成本效益，透過制度化和數碼化為客戶提供服務，對行業長遠發展至關重要。而 技術創新、風險管理、合規營運等方針，是建立穩建機構架構的必要條件。他預計，聯合家族辦公室領域將越趨數碼化，採取先進的風險管理，達至大規模運營的同時，維持與個人客 戶的密切關係。