Meta收購中國AI企業Manus　成該公司成立以來第三大收購

Facebook母公司Meta即將收購中國人工智慧（AI）起步公司Manus。



Manus星期二（12月30日）在企業博客上宣佈，即將加入 Meta。Manus表示，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。

中國財經媒體「晚點財經」報導稱，收購金額達到「數十億美元」，是Meta迄今為止第三大收購。報導稱，收購完成後，Manus的創始人肖弘將出任Meta的副總裁一職。

Manus稱，根據12月初統計的資料，上線至今，Manus已處理超過147萬億個token（文本處理的基本單位），並創建了超過8000萬台虛擬電腦。

這家由中國創始人成立的企業在2025年3月推出號稱是全球首款的「通用AI智慧體」（General AI Agent），其英文宣傳片在領英等社交媒體一炮而紅，4月即獲得美國知名風險投資公司Benchmark領投的融資。

Manus於2025年6月將公司總部從中國搬至新家坡。6月初，Manus AI確認新加坡辦公地點，谷歌地圖上標記位於橋北路。

遷至新加坡後，Manus清空了中國社交媒體上的內容。Manus創始人肖弘一度發文感慨，想在全球化市場做好產品，有很多不是來自業務和用戶價值的煩惱，「多少艱苦不可告人」。

