英媒：中國限制Manus聯合創辦人出境

據報中國已限制人工智能（AI）初創公司Manus的兩名聯合創辦人出境，監管機構正審查Meta以20億美元（26億新元）收購該公司是否違反投資規定。



根據路透社，英國《金融時報》星期三（3月25日）引述知情人士報道，Manus行政總裁肖弘和首席科學家季逸超本月被中國發改委召至北京開會。

報道稱，他們在會後被告知，因監管審查不得離開中國，但仍可在境內自由活動。

據英媒報道，Manus正積極尋求律所和諮詢機構協助處理此事。

Meta擬收購中國初創AI企業Manus。（Getty）

去年12月，Meta稱將收購Manus，這家公司開發通用型AI智能體，可以作為數碼員工，在極少的提示下獨立執行研究和自動化等任務。

交易的具體財務條款未披露，但當時有消息人士向路透社說，有關交易對這家總部位於新加坡的公司估值約為20億至30億美元之間。

《紐約時報》也在上星期二（3日17月）報道，發改委官員召集Meta和Manus的高管開會，就去年12月宣佈這筆交易表達關切。

今年1月，中國商務部稱將會同相關部門，對有關收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性，開展評估調查。

亞洲協會政策研究所中國分析中心的一名研究員認為，中國政府對Meta的審查，可能是為了在與美國的貿易談判中「爭取一些籌碼」；同時向中國人工智能研究人員發出信號，不要效仿Manus的做法，即在中國研發、再赴海外註冊並被美國企業收購。

本文獲《聯合早報》授權轉載

