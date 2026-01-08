Meta擬收購中國AI新創Manus　商務部：將對收購展開評估調查

Meta此前於2025年12月宣布擬以逾20億美元（約156億港元）收購總部設於新加坡的中國新創AI公司Manus。中國商務部新聞發言人何亞東1月8日回應有關審查Meta收購AI平台Manus的提問時表示，商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性展開評估調查。



新華社報道，在商務部當天舉行的例行新聞發佈會上，何亞東表示中國政府一貫支持企業依法依規開展互利共贏的跨國經營與國際技術合作。

他稱需要說明的是，企業從事對外投資、技術出口、數據出境、跨境併購等活動，須符合中國法律法規，履行法定程序。

Manus表示，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。(manus)

Meta此前在聲明中表示，收購意在將Manus技術整合至Meta AI助手等消費者及企業產品，旨在「加速企業AI創新」。同時，Manus員工將加入Meta團隊，延續其「收購專業初創獲取人才」的策略。

這家由中國人成立的企業在2025年3月推出號稱是全球首款的「通用AI代理」（General AI Agent），其英文宣傳片在LinkedIn（領英）等一炮而紅，4月即獲得美國知名風險投資公司Benchmark領投的融資。

Manus於2025年6月將公司總部從中國搬至新加坡。