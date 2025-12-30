Meta為何斥資20億美元收購Manus？

Meta Platforms周二（12月30日）宣布以超過20億美元收購總部設於新加坡的通用人工智能（AI）智能代理開發商Manus。美媒CNBC形容，該交易突顯Meta正快速推進，以獲取人工智能人才和技術。



Meta在聲明中表示，此次收購意在將Manus技術整合至Meta AI助手等消費者及企業產品，旨在「加速企業AI創新」。

Manus今年推出首款通用AI代理（AI Agent），可執行市場研究、編碼、數據分析等複雜任務，推出8個月後年化平均收入超1億美元、運行率逾1.25億美元。

它擁有處理147萬億文本數據、支持8000萬虛擬電腦的技術積累，且與阿里巴巴Qwen AI團隊合作、獲微軟Windows 11測試的案例。

Manus表示，此次收購是對Manus在通用 AI Agent 領域裏工作的認可。(manus)

同時，Manus員工將加入Meta團隊，延續其「收購專業初創獲取人才」的策略，此前Meta已投資143億美元於Scale AI、收購AI穿戴設備公司Limitless，並持續挖角OpenAI、Google人才，此次收購進一步加強開源Llama大模型研發能力。

這家由中國人成立的企業在2025年3月推出號稱是全球首款的「通用AI代理」（General AI Agent），其英文宣傳片在LinkedIn（領英）等一炮而紅，4月即獲得美國知名風險投資公司Benchmark領投的融資。

Manus於2025年6月將公司總部從中國搬至新加坡。6月初，Manus AI確認新加坡辦公地點。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

遷至新加坡後，Manus清空中國社交媒體上的內容。Manus創辦人肖弘一度發文感慨，想在全球化市場做好產品，有很多不是來自業務和用戶價值的煩惱，「多少艱苦不可告人」。