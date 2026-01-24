彭博︰Meta收購人工智能初創公司Manus交易　中國進行更深入審查

Meta Platforms Inc.擬收購人工智能初創企業Manus，據《彭博》報道，北京方面正在深入審查有關交易，若監管機構認定存在違規行為，該交易可能面臨被修改甚至被推翻的風險。

中國監管機構此前已開始審查去年12月這宗涉及AI智能體初創企業的收購案是否違反技術出口或國家安全法規。核心問題仍在於中國科技或用戶數據是否可能遭到洩露或與美國公司共享。報道引述知情人士稱，監管機構目前還在就該收購案涉及的跨境資金流動、稅務及境外投資等領域中可能存在的違規事項展開調查。

報道指出，此次擴大審查突顯了Meta收購亞洲科技公司的罕見案例所面臨的嚴密審查—— 這是Meta聯合創始人馬克·扎克伯格在人工智能領域最新的一筆數十億美元押注。Meta稱讚這筆交易是該公司構建人工智能服務的重要一步。

與此同時，北京方面質疑這家美國公司是否正在掌控可能涉及敏感領域的先進中國人工智能技術和數據。Manus的聯合創始人及其母公司最初在中國開展業務，後將總部及員工遷至新加坡。其快速崛起吸引了一眾美國知名早期投資機構。

鑒於Meta的這宗收購案僅於數周前宣布，相關審查仍處於初步階段，北京方面最終可能決定不予採取行動。據另一位知情人士透露，交易公佈後，部分官員曾私下表達過對Manus的支持。此外，知情人士稱，Manus的投資方已經拿回了他們的資金，這使得撤銷交易在實際操作層面存在困難。