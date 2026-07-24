東盟拓展帶來財管機遇　大華銀行香港目標增聘私銀客戶人員2倍

財富管理業務近年成為銀行業界「兵家必爭之地」。大華銀行（香港）行政總裁董慶賢表示，大華銀行超過70%的客戶為企業東主，為跨境財富規劃、傳承安排及企業諮詢方案帶來強勁需求。該行目標於2030年或之前，將香港的資產管理規模及財富管理收入增加至目前的5倍，同時將客戶服務顧問團隊人數拓展至現時的3倍。



目標2030年前將香港資產管理規模及收入增4倍

大華私人銀行主管趙敏耀表示，目前私人銀行在新加坡的客戶經理數目為300人，而香港僅有21人。自2022年以來，大華私人銀行於集團層面的資產管理規模（AUM）錄得超過12%的年複合增長率。當中香港私人銀行業務於同期亦保持穩健增長，與集團私人銀行業務的整體增長勢頭大致一致。

董慶賢表示，企業由「中國+1」邁向「增長+1」，隨着客戶積極拓展東盟，其業務重點已由製造業佈局及供應鏈多元化，進一步延伸至財資管理優化、融資安排、風險管理、財富創造及傳承規劃等範疇。內地、香港與東盟之間正形成一條充滿潛力的增長走廊，貿易、投資及財富流動日益緊密。而該行尤其專注科技、媒體及電訊（TMT）、先進製造業、消費、物流及基建等策略性行業的企業客戶。