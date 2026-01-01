印尼中國夢｜范婉兒︰工業園推動製造業供應鏈完善　技術勞工料增

【「印尼中國夢」系列報道】創造就業是印尼政府近年制定政策的其中一個重要方向和目標，故歡迎外資投資，尤其是勞動力密集的輕工業，因較其他行業能創造更多就業機會。貿易發展局研究總監范婉兒表示， 印尼相較大部份其他東盟國家，最低工資具備競爭力，這意味當地勞動力供應充裕，適合發展勞動密集型輕工業，但專業技術勞工供應未算充裕。



（顧慧宇 攝）

東盟國家各有自身優勢

將於今年1月5日上任港府經濟顧問的范婉兒，在接受《香港01》訪問時表示，隨著印尼工業園區的產業集群興起，加上陸續開辦技術或職業學校，而工人也逐漸累積相關經驗和技能，預計當地的技術勞工供應將會增加。而工業園區產業集群讓供應鏈上下游公司能夠拉近距離，降低物流成本、縮短生產時間，並提高集營商便利度。一些大型公司更會將上下游的業務合作夥伴帶到同一工業園區，從而建立完整供應鏈。

她表示，其實各東盟國家都具有自身投資優勢，港商在選擇投資目的地時，都會全盤考慮如工資、勞工人口、勞工生產效率、當地僱傭條例、地租、政策優惠、政局穩定、治安、物流成本、水電成本、能源供給穩定等等不同的因素。

（Reuters）

印尼投資環境仍具挑戰

基建方面，印尼港口、交通基礎設施、物流瓶頸及供應鏈效率仍需提升，位於中爪哇和東爪哇正建設公路和鐵路，改善港口與工業區之間的運輸連接。東爪哇基建較為發達。泗水的丹戎佩拉港是印尼第二繁忙港口，也是東部重要貿易和物流樞紐，處理國內及國際貿易。由於丹戎佩拉港十分繁忙，東爪哇一些工業園區已自行發展港口，包括專門處理散裝貨物和液化天然氣的港口，部分港口也開放給園區以外的企業使用。

投資法規配套等，范婉兒坦言，其實印尼投資環境仍具挑戰，雖然印尼政府早前已推出《創造就業綜合法》大幅簡化程序、但法規仍然複雜，外國企業仍需要花大量精力理解。例如供印尼國內使用的進口貨物必須由持有許可證的進口商進口，同時當局正分階段要求多種消費品必須獲得清真認證。

正分階段要求多種消費品 必須獲得清真認證

而外國投資者若在印尼設廠，還要先取得環境許可證，過程頗為複雜。儘管印尼已推出相關改善措施，包括將環境許可證改用風險為本制度，並推出線上單一提交平台，以節省企業的行政成本。不過，外資企業在遵守法規方面，仍經常面對困難和官僚障礙。

（顧慧宇 攝）

范婉兒指出，故此經濟特區提供的辦證服務相當有用，這可以協助投資者處理監管及業務註冊問題。由於經濟特區地位特殊，發牌和監督權力都下放給經濟特區相關的管理部門，單一的發牌與監管聯繫點，方便投資者完成業務註冊英程序。以環境許可證為例，若行業獲認定不會對環境造成重大影響，辦證所需時間可縮短至約1個月。

經濟特區提供的辦證可縮短所需時間

同時，在經濟特區工作的外籍員工可獲得特別待遇，他們與家人都可取得臨時居民身份，這項安排相信對於在印尼擴展生產線的企業十分重要，因為他們往往要從本國派遣員工到印尼監督項目進度或培訓當地員工。

而事實上，工業園區是印尼製造業生態的重要一環，目前當地已有140多個園區營運。一些工業園區已劃定為經濟特區，但並非所有經濟特區都是工業園區。 印尼首個經濟特區於2012年成立，全國各地至今已有24個，各自聚焦不同的關鍵行業，例如製造、能源、教育、醫療保健、金融服務、旅遊和研發等。

工業園區和經濟特區為在內營運的外國和本地公司提供多項優惠，投資者若在經濟特區內投資重點行業，可享受長達20年的免稅優惠。其他稅務優惠包括豁免機械設備和原材料進口稅，以及退還出口貨物增值稅。