印尼中國夢｜華商巨亨後代憶排華︰wake-up call　拓製造業助就業

由印尼華商零售大亨黃一君所創立的長友集團（Kawan Lama Group），在印尼經營購物商場、家具家居等消費品零售、餐飲及地產等多種業務，作為家族後代的朱志偉，小時候隨父母來香港發展事業，並在香港接受了小學教育，至中學再回到印尼，當時正值90年代初中印關係交惡，中文學校被禁止，其後更在1998發生針對華人的「黑色五月」，造成大量華人傷亡。回憶當時情況，他仍印象猶新，仍記得當日有很多華人店鋪被搶劫，自己家族企業也有店鋪燒毀。事過境遷，他坦言這對於華商是個「wake up call」，需要建立好在印尼人心目中的形象。



朱志偉回憶當時情況，他仍歷歷在目，仍記得當日有很多華人店鋪被搶劫，自己家族企業也有店鋪燒毀。（視覺中國）

兩大廠房已聘請500個印尼當地勞工

朱志偉在印尼接受《香港01》訪問時表示，這對於華商是個「wake up call」，除了賺錢，其實也是需要建立好在印尼人心目中的形象。對於印尼未來發展的展望，會相信政治穩定是首要關鍵，目前新總統上任初期可能會對市場帶來不確定性，但相信總統具備凝聚國家能力，而人民也仍團結，故相信未來會發展得更好。而作為具備影響力的家族企業，也希望能夠幫助印尼經濟發展及就業市場。「作為企業，其實回饋社會都是我們的責任。我們現在有做廠，一定會優先聘請及幫助（印尼）就業市場。」

Kawan Lama自今年起，鐵製品及保險箱兩個廠房已在印尼投產，共聘請了500個印尼當地勞工。朱志偉透露，而自去年以來印尼政府為推動當地工業發展，對中國製造的成品包括消費品等設進口限額，而家族企業所銷售的家居用品等業務，有高達八九成進口自中國，故此有直接影響。不過，所幸的是集團早於五年前，已開始規劃在現有傳統業務以外的全新製造業業務，模式為和中國供應商合作，在印尼設廠生產及製造產品，直接在當地市場銷售。

推動新廠房建立料新增1000至2000個就業崗位

他指出，目前還正在推動塑料、鞋子及電子組裝共三個全新印尼廠房的建立，目標為兩年後能夠投產，預計屆時能為印尼再帶來起碼1,000至2,000個就業崗位。「印尼在製造業方面，塑料及製鞋兩個行業，相信會存在較大的發展潛力，主要為考慮到這兩個產業在印尼有較為完善的供應鏈，包括原材料供應，例如印尼的石油可為塑料的原材料。」

朱志偉表示，目前還在推動塑料、鞋子及電子組裝共三個印尼廠房建立，目標為兩年後投產，預計能為帶來起碼1000至2000個就業崗位。（圖為印尼Naiba塑料廠家，顧慧宇 攝）

與此同時，在中美貿易戰及地緣政治等環節下，特別是今年美國總統特朗普推出對等關稅，對中國關稅相較東盟國家如印尼為高。朱志偉表示，這也促使了中國供應商積極尋覓「出海」機遇，建立中國以外的生產地。

塑料及製鞋兩大製造業 料最具備發展潛力

至於相較其他製造業大國例如越南，印尼在製造業方面的優勢何在，朱志偉就認為，印尼人口充裕，年輕勞工供應充足，聘請工人變相會比較容易，而成本也會較低。以目前旗下工廠的工人為例，年齡大多為20多歲的年輕人。與此同時，由於人口充裕，本身就是一個大型消費市場，具備增長潛力，在當地製造的產品除了可以出口，也能夠用於本地銷售。

不過，他也分享，目前家居用品等零售業務主要目標客戶為印尼當地的中產階級，今年受到外圍環境包括中美博弈及地緣政治等影響，家具用品業務的人均客單價有所回落約10至15%。但是，長遠仍看好印尼當地消費市場增長潛力，因為人口充裕，出生率較高，而年輕人組織新家庭及有新家後，對於家具用品會存在需求。

朱志偉表示，印尼由於人口充裕，本身就是一個大型消費市場，具備增長潛力，在當地製造的產品除了可以出口，也能夠用於本地銷售。（顧慧宇 攝）

印尼人口充裕 可實現當地生產當地銷售

對於有意在印尼投資的企業，朱志偉表示，會建議其最好尋覓當地合作夥伴，因為後者會比較熟悉這裡的商業文化及法規等，印尼作為發展中國家，例如很多政府的措施，可能會和其他地區例如香港不同。

而相較目前啟動印尼生產，過往會嘗試從全球採購產品來印尼市場銷售，朱志偉坦言，由於中國製造的產品具備較高性價比，優勢比較明顯，故此從中國引入產品比例過往一直保持高達至80至90%。相較越南或會抵制中國製品，印尼由於較多為回教徒，會有抵制以色列產品的現象，但會歡迎中國產品。「其實中國產品非常適合印尼市場，價廉物美，產品設計及應用體驗都很好。」

目前Kawan Lama家族已發展至逾50人規模，朱志偉已是屬於第三代傳人，目前剛在印尼設立屬於自己的家族辦公室。對於香港有意發展家辦業務，希望吸引東盟等富裕家族，他就坦言，會需要先認識這方面的情況，才會有所想法。對於會有什麼因素將會是最為吸引其家辦考慮落地，就直言會是稅務優惠，以及投資機遇。