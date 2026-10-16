巴奴火鍋下月進駐希慎廣場　擬全港開15至20間　研限定湯底吸客

內地連鎖火鍋品牌巴奴宣布進軍香港市場，首間門店預計於11月中旬在銅鑼灣希慎廣場開業。巴奴日前於銅鑼灣柏寧酒店舉行媒體發布會，創始人杜中兵表示，未來計劃在港開設15至20間門店，逐步建立品牌在本地市場的根基。他直言：「如果巴奴能在香港扎根，就意味着我們真正具備了國際化的資格。」，且介紹研發的香港限定湯底「邵鮮湯」。



巴奴首間門店預計於11月中旬在銅鑼灣希慎廣場開業。（資料圖片）

以香港為國際化試金石

巴奴過往吸引不少港人專程北上深圳光顧，今次選擇香港作為國際化第一站。杜中兵認為，香港既是國際美食之都，也是中國品牌走向世界的重要窗口，當地餐飲市場成熟且競爭激烈，正好用來檢驗巴奴的高品質火鍋模式是否站得住腳。

香港內地餐飲協會執行會長吳鴻圖指，巴奴進駐香港是對內地高品質餐飲模式的實戰檢驗。他認為餐飲擴張最難是長期穩定的品質輸出和供應鏈保障，而巴奴這方面優勢將成為在港發展的核心支撐，並期待為香港「打邊爐」文化注入新內涵。

杜中兵指：「如果巴奴能在香港扎根，就意味着我們真正具備了國際化的資格。」（網上圖片）

香港限定湯底「邵鮮湯」

發布會當日同場亮相香港限定湯底「邵鮮湯」，由名廚邵德龍與巴奴合作研發，以蝦肉、蝦殼及蝦膏熬製，加入瑤柱提鮮，專為搭配海鮮而設。多款香港首店限定菜式亦同步揭曉，首店將採用全新門店模型。會場另設「巴奴食材展」，展出招牌毛肚、野山菌等核心食材，並邀得曾北上品嘗巴奴的香港顧客代表分享體驗。

將安排傳媒參觀中央廚房

巴奴香港區域負責人陳巨燁公布「央廚探訪招募計劃」，將於10月20日安排香港傳媒前往河南新鄉原陽華中央廚參訪，了解品牌如何透過食材加工、品質管理及冷鏈配送，維持門店出品的穩定性。