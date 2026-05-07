港交所旗下LME︰港金屬倉庫儲量可增至3萬噸　目前倉庫已基本滿載

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）在香港的倉庫網絡自去年7月中投入運作，至今7家營運商經營15個LME認可倉庫，合共儲存約2.5萬噸金屬。LME行政總裁張柏廉指出目前香港倉庫已基本滿載，反映金屬存放在香港具有很大的吸引力。



張柏廉預計今年香港只會再增加一至兩個新倉庫，因為合適地點已所剩無幾，明言土地稀缺是主要挑戰。

他估計，香港金屬儲存容量最多擴至3萬噸，若要達到亞洲區內如南韓光陽、新加坡或者台灣高雄平均存放20至25萬噸金屬的水平，則需要尋覓新土地和建造新的倉庫。

他續稱，LME倉庫營運商很少自己興建倉庫，通常會是地產發展商興建倉庫後，再租給營運商經營LME倉庫。不過，香港土地價格高昂，取決於地主的意願，因金屬倉儲需要極高的樓面承重力，未必會是最賺錢的項目。因此，他認為LME、港交所、政府以及香港商品交易業界需要共同努力，說服外界金屬倉儲對整體經濟有好處，能推動整個商品生態圈的發展。他亦指出北都會是一個合適的地點。

香港鄰近內地屬優勢

他又提到，香港倉庫的成功，得益於其鄰近內地的地理位置和優越的物流網絡，同時受惠過去一年市場波動帶來的跨境套利機會。