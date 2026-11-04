增收更增利！瑞幸咖啡Q3淨利增45%　月活1.23億創新高

瑞幸咖啡公布截至9月30日的2026年第三季度未經審計財報。數據顯示，公司第三季度總淨營收達到178.9億元人民幣，按年增長17.0%；GAAP營業利潤27.56億元，按年增長55.1%，營業利潤率提升至15.4%；月均交易客戶數達到1.23億，創歷史新高。



與此同時，受上年同期外賣平台補貼導致的高基數影響，自營門店同店銷售下滑11.1%，成為這份財報中最受關注的承壓指標。公司同時宣佈，董事會已批准新一期總額5億美元的股份回購計劃，為期12個月。



瑞幸咖啡Q3淨利增45%，且增收更增利！（視覺中國）

"增利"跑贏"增收"

具體來看，第三季度，瑞幸總淨營收為178.915億元（約26.66億美元），按年增長17.0%。

利潤端表現突出。第三季度瑞幸GAAP營業利潤為27.56億元，按年增長55.1%；營業利潤率15.4%，按年提升3.8個百分點。Non-GAAP營業利潤為30.47億元，按年增長58.2%；Non-GAAP營業利潤率17.0%，按年提升4.4個百分點。

淨利潤方面，GAAP淨利潤為18.59億元，按年增長45.4%，淨利率10.4%；Non-GAAP淨利潤達21.45億元，創下單季新高，按年增長50.9%，Non-GAAP淨利率12.0%。

利潤改善的一個重要原因是費用結構變化。第三季度總營業費用151.36億元，按年增長12.0%，增速低於收入增速，營業費用率從上年同期的88.4%降至84.6%。其中，

配送費用為17.89億元，按年下降38.1%，佔收入比例從18.9%降至10.0%，主要由於訂單結構從外送轉向自提。

不過，部分成本項目仍在上升：材料成本68.54億元，按年增長23.7%；門店租金及其他經營成本39.25億元，按年增長26.7%；銷售及營銷費用9.76億元，按年增長30.0%；一般及行政費用10.75億元，按年增長35.5%。這說明利潤改善更多來自配送結構正常化和收入槓桿，而非所有費用項同步收縮。

門店層面，自營門店經營利潤為30.19億元，按年增長55.5%；自營門店經營利潤率23.3%，按年提升5.8個百分點。

瑞幸咖啡規模端仍在快速擴張。截至9月30日，瑞幸門店總數達38,909家。（洪戩昊攝）

同店銷售下滑11%

值得注意的是，第三季度，瑞幸自營門店同店銷售增長為-11.1%，而2025年同期為+14.3%。

公司解釋稱，主要原因是上年同期外賣平台補貼較高，形成高比較基數。從季度趨勢看，自營同店銷售增速已從2025年Q4的+1.3%、2026年Q1的-0.1%、Q2的-5.3%，進一步降至Q3的-11.1%。

這意味着一方面門店擴張和客戶增長仍在驅動總收入，另一方面單店銷售 productivity 承壓。後續需要觀察，在補貼競爭正常化後，同店銷售能否企穩，以及新開門店是否帶來分流效應。

開店節奏不減，單季淨增2599家

規模端仍在快速擴張。截至9月30日，瑞幸門店總數達38,909家，較上季度淨增2,599家。其中中國市場（含香港）38,630家，包括自營25,277家、聯營13,353家，單季淨增2,543家；海外市場淨增56家至279家，包括新加坡自營103家、美國自營22家、馬來西亞加盟154家。

用戶端，第三季度月均交易客戶數達1.23億，按年增長9.6%，創下歷史新高。本季度新增交易客戶2800萬，累計交易客戶已接近5.27億。

產品端，本季度推出40餘款現制飲品新品，持續通過產品創新與用戶運營驅動咖啡體驗升級。

瑞幸咖啡聯合創始人、首席執行官郭謹一在財報中表示："我們持續推進高質量規模增長戰略並取得積極成效。隨着中國咖啡消費需求持續增長，公司始終保持行業領先的開店節奏，本季度月均交易客戶數再創新高。同時，我們持續提升盈利能力，本季度non-GAAP淨利潤超過21億元，創單季歷史新高。這些經營成果進一步驗證了公司的全鏈路數字化商業模式，也讓我們更有信心把握中國咖啡市場的長期增長機遇。"

新回購計劃加碼至5億美元

第三季度經營活動提供的淨現金為41.32億元；截至9月末，公司現金及現金等價物、定期存款及短期投資合計143.33億元。

在股東回報方面，瑞幸宣佈董事會已批准一項新的股票回購計劃，授權回購金額最高5億美元，為期12個月。該計劃將在現有5億美元回購計劃用盡或到期後啟動。

此前，公司在2026年4月宣佈回購計劃、9月上調至5億美元。截至9月30日，已累計回購約12.0百萬份ADS（約合9580萬股A類普通股），總對價約3.91億美元。

結語

總體來看，瑞幸2026年第三季度延續了「高質量規模化增長」策略：收入增長17%，經營利潤增長55%，利潤率明顯修復，門店和客戶規模再創新高，現金流和回購能力增強。配送訂單佔比下降帶來的費用正常化，是本季度利潤彈性的關鍵來源。

但財報也暴露了兩個需要持續關注的信號：一是自營同店銷售-11.1%，雖然公司歸因於高基數和外賣補貼，但連續多個季度走弱值得跟蹤；二是材料、門店運營、營銷和行政費用仍在較快增長，未來利潤率的持續性取決於收入增長、門店效率和費用控制之間的平衡。

管理層表示，將繼續聚焦市場份額和長期股東價值。對瑞幸而言，下一階段的關鍵不只是開出更多門店，而是驗證新店回報、同店企穩和海外市場執行能否共同支撐長期增長。