醫保銷售涉強迫8人買　誘客改身高體重資料　保險代理遭釘牌9個月

保監局與金管局再度聯手整頓業界歪風。兩局公布最新聯合執法行動，裁定一間認可機構的前業務代表林嘉傑（保監局牌照號碼：IC3091）違反操守，禁止其申請保險中介人牌照，為期九個月。



金管局調查涉案代理林嘉傑，發現其在電話營銷時，向多達8名客戶施壓。（資料圖片）

拒絕客戶「諗諗先」 教客改身高體重避核保審查

據金管局進行的調查顯示，涉案代理林嘉傑在透過電話營銷時，向多達8名客戶施壓。儘管客戶在通話中已明確表示需要時間考慮，惟林氏仍不顧意願，強行向對方施壓並促成購買醫療保險。

更嚴重的是，調查發現林氏在其中兩宗銷售過程中，涉嫌誘使客戶更改個人的身高及體重資料，以符合相關醫療保險的核保要求。

保險業監管局法規執行部主管徐文儀。（資料圖片）

兩大機構重申零容忍「硬銷」

兩局指出，是次聯合處分行動是根據保監局與金管局簽訂的跨界別合作諒解備忘錄進行，體現兩局聯手打擊不良銷售手法的決心。

保監局法規執行部主管徐文儀指出，今次個案充分彰顯道德銷售與公平待客的重要性，並感謝金管局展現共同承擔，確保金融業界貫徹誠實、透明及誠信，以建立市場的長遠信任。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏則強調，金管局將繼續與保監局緊密協作加強執法，全力保障銀行客戶利益，維持業內高水平行為操守。他直言，是次紀律處分行動正正突顯了中介人在分銷金融產品時，秉持高度誠信的必要性。