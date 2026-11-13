港交所12.14推數碼港元交按金　夜期支付延至凌晨1時半

港交所（0388）宣布，將於12月14日推出以批發層面央行數碼貨幣（CBDC）「數碼港元」為基礎的全新按金支付方案，讓結算參與者在衍生產品市場收市後交易時段（「夜期」）繳付預繳按金（AMD），為2027年3月進一步延長夜期交易時段鋪路。港交所同時向業界發出通告，提醒各項運作安排與風險管理細節。



港交所下月中推衍生產品收市後交易時段數碼支付方案。（港交所官網）

支付窗口延至凌晨1時30分

新方案建基於港交所與香港金融管理局2026年6月的合作計劃，採用24/7全天候運作的批發層面CBDC。合資格的期貨結算公司結算參與者，可於下午5時至凌晨1時30分透過新方式提交預繳按金申請，在銀行非一般營業時間內仍能靈活管理持倉限額。

首階段參與交收銀行包括中銀香港及滙豐銀行，日後將視乎其他銀行的準備情況陸續加入。港交所已聯同金管局與業界完成試行真實交易，確認技術及營運安排妥當。

現行風險管理安排不變

新AMD支付安排屬自願性質，現行以資本額釐定的持倉限額（CBPL）監察、按金及失責管理安排維持不變。期貨結算公司確認收到AMD後，即會更新夜期期間的CBPL使用情況。結算參與者無須直接處理或持有CBDC，有關操作由指定交收銀行代表進行。