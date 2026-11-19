香港茶飲市場競爭激烈，再有內地過江龍品牌調整在港佈局。內地茶飲品牌「大口九」位於旺角登打士街的香港首間門店，開業不足兩年近日已悄然結業。據了解，業主隨即將舖位重新推出市場招租，月租叫價由原先約6.5萬元下調3,000元或約4.6%，至6.2萬元，但呎租仍達到517元。目前，翻查資料，「大口九」在香港仍有兩間分店。



內地茶飲品牌「大口九」位於旺角登打士街的香港首間門店，開業不足兩年近日已悄然結業。（網上圖片）

「兩廣街霸」2024年8月攻港

翻查資料，「大口九」於2024年8月正式攻港，首店選址旺角登打士街達利大廈地下5號舖，舖位面積約120平方呎，當時月租約6.5萬元，呎租約542元。品牌以「輕乳茶」及嶺南特色水牛奶系列作招徠，主打順德雙皮奶、波霸水牛奶茶等產品，開業初期曾吸引不少市民及旅客光顧。

該店前身為小食店，原定2024年11月完結，惟提早退租。當時「大口九」如日中天，曾經在兩廣地區擁有巨大影響力，據內媒報道，巔峰時期全國門店超過4,000家，被很多消費者稱為「兩廣街霸」，但到今年中，門店數量已經下降到300多家。

品牌以「輕乳茶」及嶺南特色水牛奶系列作招徠。（大口九Instagram）

全港仍有兩間分店

雖然旺角首店結業，但大口九在香港仍有兩間分店，分別位於長沙灣豐祥大廈及筲箕灣東強大廈，其中筲箕灣分店於今年1月才開張，反映品牌並非全面撤出香港，而是調整門店網絡。

內地品牌相繼縮減分店網絡

近年多個內地連鎖茶飲品牌相繼攻港，包括蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等，一度掀起價格戰及營銷攻勢，令本地茶飲市場競爭進一步升溫。然而，部分品牌亦開始縮減分店網絡。以蜜雪冰城為例，其位於旺角銀行中心的香港首店已結業，該品牌今年內累計已有6間分店結業，大口九旺角店結業亦反映相關調整趨勢。

香港核心區街舖租金及人工成本高企，加上本地茶飲市場漸趨飽和，內地品牌來港後需面對與內地截然不同的經營環境，包括租金結構、消費模式及市場競爭格局。部分品牌在試水溫後選擇調整策略甚至退場，屬預期之內。