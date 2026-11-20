由米芝蓮二星名廚梁經倫（Alvin Leung）創立的茶餐廳品牌「廚魔茶室」（MD Cafe），在尖沙咀金巴利道經營約18個月後，近日被發現已悄然停止營運。該店社交媒體專頁已無法瀏覽，《香港01》致電登記聯絡電話發現亦已停用，結業原因至今未見官方公開交代，為這位「廚魔」跨足大眾餐飲市場的嘗試畫上突然句號。



「廚魔茶室」在尖沙咀金巴利道經營約18個月後，近日被發現已悄然停止營運。（網上圖片）

2025年5月開業

MD Cafe於2025年5月初正式開幕，選址尖沙咀金巴利道、鄰近有「韓國街」之稱的商圈，定位為將米芝蓮星級履歷帶入平民茶餐廳的嶄新嘗試。店內裝潢參照美式快餐店格局，以卡位為主要座位布局，並展示梁經倫的等身照片作招徠，處處流露其個人風格。

餐牌融入西餐元素

餐牌方面，MD Cafe將港式碟頭飯、西多士等經典出品融入西餐元素，體現主廚一貫的創意取向。招牌「肥貓西多士」外層炸至金黃酥脆，切開餡料湧出、甜香四溢；「梳乎厘西多士」表層帶蛋香酥脆外殼，內裏保留港式西多士結構；鹹食「龍蝦多士」則以香脆多士鋪滿鮮嫩龍蝦肉，配秘製醬汁。

米芝蓮二星名廚梁經倫（Alvin Leung）。（網上圖片）

高級餐飲版圖如常

梁經倫以鮮明個人風格及「極限中菜」理念在國際餐飲界打響名堂，MD Cafe是他少見地將事業版圖伸向大眾市場的一步。隨著該店結業，這條平民路線暫告一段落；至於其在香港的高級餐飲業務則未受影響，如常運作，包括位於中環、榮獲米芝蓮二星的Bo Innovation（廚魔），銅鑼灣的The Demon Celebrity（廚魔名人坊），以及同樣選址尖沙咀的Cafe BAU。