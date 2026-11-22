知薇上次分享意識到，自己需要在生活工作各個層面都要「再放鬆D」，本次就與各位讀者繼續剖析：為何放鬆會好些？如何變得更放鬆？



為何放鬆會好些？

且分為兩個方面：能量流動，周邊感知。

1. 能量流動

篤信和研習能量了一段時間，知薇深切體會到，世上成事就人，離不開能量的流動。你越放鬆，就能輔助好的能量流動得更絲滑，進而成事更順利；你越緊張，就不僅影響好能量的流動，甚至助長了負能量的產生和流動，進而成事不足、敗事有餘。

2. 周邊感知

各位讀者都熟悉，成事講求「天時地利人和」，若我們選好時機，能量流動屬於地利，接下來就要看如何做到「人和」了。經過多年觀察體會，知薇發現，我們每個人都喜歡與能讓自己放鬆快樂的人相處，而都想遠離會讓自己緊張防禦的人。因此，你越放鬆，吸引的人緣就越良性。

如何變得更放鬆？

也分為兩個方面：身和心。

1. 身

身體是我們與世界他人交流的媒介。而身體的健康，是放鬆的前置條件；病弱的身體，會帶來負面的情緒和認知，無需多解釋。中醫常說，要得到健康的身體，無非三件事：

吃好、睡好、屙好。

如何做到？吃要節制均衡，睡要早睡和深且足，屙要及時順暢。再輔助以充足均衡的運動，強身健體之餘，又能全方位幫助到吃睡屙，何樂而不為。

2. 心

身體底子打好了，情緒多半不會差到哪裏去。接下來，就是輔以其他進一步放鬆的思想和習慣了，這裏每個人用的方法都可以千變萬化。浸浴、散步、唱歌、跳舞、畫畫、旅行、美食、煮食、烘焙、種花、收納、收藏、電競、觀影、瑜伽、靈修、頌缽、精油、按摩、冥想甚至簡單的深呼吸，各式各樣不一而足、且條條大路通羅馬，最重要是找到適合自己的放鬆心靈的方式，並持之以恒。

最後，最重要的是，哪怕在high stake situation（事關重大的情況下），也能告訴自己放鬆下來：「得之我幸、失之我命」，放下貪嗔癡，才得鬆弛，贏的機會反而更大。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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