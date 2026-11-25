財富傳承近年愈來愈受關注。香港傑出網球運動員張瑋桓（Eudice Chong）及籃球界代表人物基拔（Dominic Gilbert），早前已委託 FGA 信託協助設立及持續管理其信託架構，作為長遠規劃及傳承安排的重要一環。來自夏利里拉（Harilela）家族的FGA 信託董事Kavi Harilela表示，目前FGA 信託50%客戶來自於香港本地，其餘來自於海外，去年業務增長88%，今年以來更錄得220%的增長，增長動力來自於今年有大量資金從歐洲、中東及非洲等地流入香港，因為資金希望能夠多元化投資，以分散風險。



Kavi Harilela表示，香港在財富管理發展方面，會主要依賴於普通法、稅務效率、完善的金融基礎設施及資本自由流動這四大支柱。（資料圖片）

今年有大量資金從歐洲、中東及非洲等地流入香港

Kavi Harilela在接受《香港01》訪問時表示，香港已取代瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，家族辦公室業務也發展強勁，這些都依賴於普通法、稅務效率、完善的金融基礎設施及資本自由流動這四大支柱。

對於香港能夠做些什麼，來進一步吸引資金，並推動信託及財富管理等業務發展。他就表示，香港現行的新資本投資者入境計劃申請，目前僅限以申請人個人名義持有資產，尚未接納信託架構，這在一定程度上限制了協助高淨值客戶落戶香港的空間。若政府未來能放寬規定，允許透過信託參與該計劃，將能大幅提升信託公司的業務動能，並為香港引入更多國際資金。

籲新投資計劃納信託吸國際資金

Kavi Harilela又坦言，港府不時對外路演推廣香港，自己也希望能夠代表業界加入其中，幫助香港在海外市場作推廣。

夏利里拉家族是香港最著名的印度裔望族，扎根香港近百年，業務橫跨酒店及地產等。而Kavi Harilela則選擇自己在家族以外，2022年創辦FGA 信託，他分享，自己出生在香港，但在泰國長大，其後在英國及澳洲等學習進修。相較家族業務，自己的興趣會更多在金融方面，而大學及後來進修的也是會計專業，並在大型會計公司工作多年。

離港多年 回港創業視香港為「永遠的家」

他選擇回來香港發展，也是因為看好這裡的發展前景，以前香港是通往中國的通道，但目前已成為中國通往國際的通道，而這裡並且是商業繁榮地，也是很多資金的來源地，故此會視香港為「永遠的家」。

對於此次張瑋桓及基拔委託 FGA 信託，Kavi Harilela表示，現今運動員愈來愈具備全球化專業人才的特質，許多運動員活躍於國際舞台、建立商業合作關係、創辦企業，以及經營具價值的個人品牌。因此，長遠資產管理、管治及傳承規劃的重要性，已不亞於財富成就本身。

張瑋桓表示，作為運動員，多年來一直為自己的事業和目標全力以赴。隨著經驗累積，會開始思考如何守護自己所建立的一切，並為未來創造更多可能。對她自己而言，信託代表責任、未雨綢繆，以及確保職業生涯所創造的成果，能夠持續惠及真正重要的人和事。