稱本港有三種人　想快樂要識感恩　夏利里拉家族再以起樓喻國安法

本港印度首富家族、夏利里拉集團家族至今在香港已有100年，不說不知道，其實這個大家族除了在香港經營酒店及地產等大規模投資外，也一直支持香港社區組織及慈善等方面的工作。夏利里拉集團家族理事會召集人馬學志﹙Mahesh Harilela﹚更笑稱，自己為「擁有錯誤膚色的愛國者」（patriot with the wrong color skin）。



馬學志笑稱，自己為「擁有錯誤膚色的愛國者」（patriot with the wrong color skin），熱愛香港並以香港為家。（資料圖片）

自信比土生土長港人 更為「中國」化

馬學志在接受《香港01》訪問時表示，自己原籍雖然是印度，在外界看來也會將其歸類為非華人，但其實，他自言比土生土長的香港人，更為「chinese﹙中國化﹚」，包括會去了解中國如何推動經濟發展，中國與國際的關係等，例如當其他國家可能在打架或者製造戰爭的混亂時期，中國卻在建立合作關係。

他認為，香港存在三種人，一種是在香港賺完錢就離開的，第二種是在香港賺錢並想繼續留在香港的，第三種是在香港出生，也想留在香港並賺錢的。他自認自己屬於第二種人，「如果不對一座城市抱有感恩的心態，相信無論去到哪裡，都不會找到快樂和安全感。」

馬學志認為，國安法原先的目的是確保香港是一個安全的地方，這類似起建一個建築物，如果底下泥土仍未穩固，而在此之上建大樓是無法可以建得更高的。（資料圖片）

香港確實「不斷改變」國安法如地基

馬學志回憶到，自己的祖母一直樂施好善，例如在二戰時會主動分享食物給有需要的人，之後知道哪家的孩子不夠錢讀書，都會願意伸出援手資助。而家族成員也一直秉承樂施好善的傳統，從而成立了專門的獎學金，為有需要的學童提供資助。他的父親及兄弟們並積極支持香港社區及組織的工作，例如曾經舉薦人選參加區議員選舉，並積極支持香港廉政公署（ICAC）當年的成立，舉薦人選成為委員會創始成員。

而事實上，夏利里拉家族在香港最為人樂道的，是其位於九龍塘逾5萬平方呎超級豪宅，這也是這個家族在香港的「家」。馬學志表示，所謂的「家」在他看來，除了是有四面牆的建築物之外，也包含了很多的故事、歷史、食物、教育、笑聲、遊戲及享受等，另外還有家族成員和社區及這裡朋友的關係，「你問我們會否離開香港，搬離了家的感覺就不一樣，這裡（香港）的人對於我們來說都是獨一無二及珍貴的。」

港府近年積極推動家辦發展，在馬學志看來，其實是需要更多不同專業的國際人才，而要吸引國際人才，就需要讓他們愛上這個城市，讓他們自己希望能夠長久停留。

吸引家辦需要讓國際人才愛上香港

對於香港近年的變化，馬學志坦言，香港確實在「不斷改變」，包括九七回歸是轉變，而他也主動提及近年國安法的實施。在他看來，國安法原先的目的是確保香港是一個安全的地方，由此才會有穩定。這也類似起建一個建築物，如果底下泥土仍未穩固，而在此之上建大樓是無法可以建得更高的。這和他早前接受《香港01》訪問時，將國安法比喻為地基的取態一致。夏利里拉家族︰港失去一些競爭優勢 國安法形同地基惟房子需支柱l

馬學志又指出，其實世界上幾乎每個國家都有自己的國安法，新加坡及中東都有，但因為香港是中國特區，故此國安法需要符合基本法及一國兩制原則，這其實是有一定難度的，但也是非常獨特的。

而對於港府近年積極推動家辦發展，在馬學志看來，其實是需要更多不同專業的國際人才，才能夠了解不同地區的文化及思路，從而吸引這些地區的家辦來港，「要吸引國際人才，就需要讓他們愛上這個城市，讓他們自己希望能夠長久停留。」