夏利里拉家族建酒店王國起家　談吉鋪感「噁心」　籲港要有獨特性

夏利里拉集團家族理事會召集人馬學志﹙Mahesh Harilela﹚，原本的中文名字是夏瑪龢，直接取於英文名字Mahesh的譯音，他近期才改為「馬學志」。他在接受《香港01》訪問時解釋，「馬學志」意思為「擁有快速學習能力的馬」(fast learning horse)，永遠不會停止學習，不論年齡變得多大，都需要打開眼睛和耳朵，去在人生旅途中繼續觀看和學習。



馬學志表示，不是太理解不少業主寧願讓舖頭空置，也不願意其減租出售。（高仲明攝）

60年代港買地皮 建家族首間酒店

而這也正如夏利里拉家族經營的酒店王國等業務，需要看清時勢，與時並進。夏利里拉家族早於於1960年購入旗下首間酒店，為目前位於尖沙咀的帝國酒店。1965年，他們又購入彌敦道一塊地皮，興建了金域假日酒店。儘管酒店延遲至1975年才正式開業，但70至80年代的物業價格飆升，造就了這個項目的成功。到了2008年，夏利里拉家族已坐擁多間酒店，分別位於東南亞、加拿大、英國、澳洲等地。集團亦開始在中國內地投資酒店業務。

目前夏利里拉家族的財富當中，大部分投資於酒店和房地產，而各個家族分支亦有投資其他業務，包括活動商品、旅行社、進出口貿易、餐館、銀行、證券等各行各業。夏利里拉家族家族經營的酒店等生意，與本港零售及旅遊業息息相關，需要面對目前近年港人北上及內地旅客消費力下降等趨勢，不少零售店鋪及餐廳經營困難及倒閉現象。

馬學志表示，香港需要有自己的獨特性，不是和內地同業「鬥平」。（資料圖片）

港需有自己獨特性 而非「鬥平」

港府一再稱，有店鋪結業，也有新店開張，令本港註冊公司創新高的說法。家族業務身處逆風的馬學志又如何看？他指，從餐飲業來看，倒閉的多是中高端來自環球的餐飲，而新開的則多為較低消費的茶餐廳等。而對於目前香港街頭有不少零售空鋪的現象，他則表示，不是太理解不少業主寧願讓舖頭空置，也不願意其減租出售的做法，「作為國際城市的香港到處是空鋪，感覺很『噁心』（disguisting）。」

馬學志表示，面對港人北上消費及遊客不願在港高消費等趨勢，香港的零售及餐飲業其實要去思考如何讓消費者願意去消費，香港需要有自己的獨特性，可以在此去嘗試其他地方所沒有的文化及體驗，而不是和內地同業「鬥平」。對於吸引外來遊客消費也是一樣，包括內地遊客感受到「香港不是另一個普通內地城市」，從而讓他們願意去支付相應的高價格去換取相關的體驗。