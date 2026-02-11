夏利里拉家族「古怪傢伙」領家族變革　推港版SpaceX望注新動力

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX據報擬今年內上市，預計將成為全球最大規模的IPO。而事實上，香港也已有商界代表註冊成立Space HK，希望推動香港發展太空經濟，這位商界代表來自於在港印度首富家族、夏利里拉集團家族理事會召集人馬學志﹙Mahesh Harilela﹚。馬學志自嘲，自己在家族中有「古怪的傢伙」之稱，而他在推動家族有所轉變外，也希望能夠為香港帶來新轉變，經濟能有新的增長動力，包括推動太空經濟發展，希望年輕人能夠在金融等傳統行業以外，有多一條出路。



成立「家庭議會」 由最有能力成員領導

馬學志在接受《香港01》訪問時表示，自己從小就有獨特的個性及想法，在家族中有「古怪的傢伙」(the strange guy)之稱。他分享道，家族至今在香港已有100年，成員擴展至165人，而需要去思考如何能夠更好地去延續另外100年。家族生意以往通常由目前六個家庭中，每個家庭裡面最年長的成員擔任領導，他主動提議，讓家庭中最有能力的成員，來負責領導家族生意。

馬學志又稱，可幸的是，這個看似反家族傳統的建議，得到夏利里拉其他家族成員的支持。故此，他在3年前由此成立了「家庭議會」(family council)，並擔任該議會的主席，負責推動及落實該項建議。

成立SpaceHK推動港發展太空經濟

希望推動家族有所轉變外，也希望能夠為香港帶來新動能。馬學志表示，香港過去依賴地產業來帶動經濟，現需要去尋找經濟新的增長點，發展太空經濟會帶來「多贏」局面，是香港人、香港政府及相關投資者的勝利，例如政府可以多了稅務方面的收入。而香港的年輕人，也能夠有多一條全新並且可持續發展的出路。

他預計，發展太空經濟相關的基建，包括監管條例、保險、教育等，預計需要大概數年的時間，從而帶來新職位及上市融資（IPO）等利好，屆時相信能夠為香港GDP帶來3%至5%的額外貢獻，而之後帶來的經濟增長動力將會是巨大的。

馬學志指出，香港年輕人往往只可能想到專注於金融業等傳統行業發展，以律師行業為例，目前人工智能（AI）的興起，正在逐步取代這些初級職位，故香港需要去發展太空等具備可持續性發展的新產業，讓新一代能夠有新的發展希望。同時，在中美貿易戰及地緣政治風險仍存的環境下，目前手機及互聯網通訊等依賴海底纜線的格局，面臨隨時會被切斷的風險，故此更需要有衛星去保持網絡及通訊系統的運作，這對於香港及中國內地都會存在需求。

預計能為香港GDP帶來3%至5%的額外貢獻

港府即將公佈新一份財政預算案，而港府在去年施政報告中，曾經首次提出，會推動航天科技發展，支持太空經濟，包括支持大學相關研發項目，簡化低軌衞星的牌照審批，並推動未來6G應用。馬學志是背後推動該項建議的「始作俑者」。

馬學志分享，自己從小對太空有非常大的興趣，常看和太空相關的電視節目。而至於為何決定現時在香港推動太空經濟，是因為感覺環境合適，包括中國內地正在推動相關產業基建發展。同時，也有非常熟悉太空經濟領域合作夥伴的出現，包括香港歐洲商會主席Iñaki Amate及太空專家Dr Adam Janikowski，推動馬學志將現有的公司Savie Group（Hong Kong），改名為SpaceHK，主力發展太空經濟業務。

馬學志和合作夥伴經歷約1年的探討，便開始相關的工作，包括去全港各家大學了解他們關於太空的研究，也有舉辦過工作坊，連接大學、保險、法律、金融、商會，以及中國內地的太空企業，並和合作夥伴主動向政府政策組去提出相關建議，包括資助設立太空中心或辦公室，也有向政府遞交白皮書建議。

主動就太空經濟發展向政府提交意見

而港府近年也提出發展低空經濟，馬學志表示，這其實和太空經濟相輔相成，因為前者會涉及衛星的功能使用。香港市區建築物密度非常高，若果衛星定位功能無法發揮作用，就會發生撞擊的問題。

他指出，國家主席習近平推動的新興產業發展，包括人工智能、電動車、無人機，當中無人機會需要衛星定位及溝通功能，不然發生意外的風險會相當高。衛星的研發及製造會在中國進行，但相關企業會面對瓶頸，包括太空可以使用的空間，而這也會衍生到太空安全的問題，如此眾多數量的衛星，若果發生意外相撞，碎片又會撞擊到其他衛星，摧毀衛星溝通功能，後果是不堪設想的，但發生的可能性卻非常高，而中國仍然希望發射更多火箭送衛星上太空。

太空經濟與低空經濟相輔相成

馬學志表示，中國這些相關的企業需要資本去投資建立更好的技術，發射更多火箭及太空船進入太空，而在太空開採月球氦等天然資源，也具備潛力。同時，它們也會出售相關產品去其他國家，包括新加坡等東盟國家，而香港可以作為國際平台，中資企業可以在香港設立辦公室，透過香港進行融資，並透過香港將業務拓展至海外，經過香港去接觸海外買家。香港的法律規管及保險等，可以確保這些企業能夠安全進行投資。

他期望，港府能夠為香港太空業發展先去設定框架，包括探討香港對太空業的金融支持能力、相關投資回報、風險胃納、保險成本等，也要對法律監管作出探討，研究是否需要為太空飛行機械而設有相關註冊制度。同時，從商業角度來看，家族辦公室、銀行及國際投資行，也可透過香港投資中資企業的通訊、太空數據分析及能源等業務。而太空經濟其實還包括太空採礦，開採稀土等資源，均存在相當大的機遇。