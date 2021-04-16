譚仔上市｜長沙灣小店、兄弟分家到丸龜收購　年收13億進駐海港城

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-16 15:54

港人愛吃的「勿演懶肉」譚仔雲南米線，將登陸港股。由長沙灣一間不足30個座位的小店，拓展成連鎖營運的米線王國，除了創「十小辣」等多級辣度米線先河，創辦人兄弟分道揚鏢，平分成「譚仔」、「三哥」雙生兒奇景，亦是城中熱話，但亦無阻發展鴻圖，成為港人飯堂之一，年營業額以億元計。分家九年後，日本丸龜製麵母企先後收購三哥56間「三哥」及52間「譚仔」，才終於重組。

第一間「譚仔雲南米線」位於長沙灣永隆街。（資料圖片）

三哥譚澤群家鄉在湖南，於六十年代僅兩歲時他隨父母從廣州南下香港，起初繼承祖父輩冶金手藝，敵不過時代巨輪，37歲被迫轉行，為養妻活兒當的士司機，後來決定用自己的烹飪興趣創業，於1995年與六弟譚澤強在荃灣香車街開設茶餐廳，但數月後敵不過同一條街眾多餐廳，及經營不善，慘淡結業。

自言一日三餐不離辣椒的三哥，1995年半途「出家」搞餐飲，建立起米線王國，亦成就另一個獅子山下的故事。（資料圖片）

三哥曾憶述，「在家中煮得一手好餸，同拿出來賣是兩碼子事，做到一塌糊塗，真是『大連買隻鑊』！」翌年與六弟決心再續創業夢，看好米線商機，與妹譚艷萍、及六弟其兩名同學，合資於長沙灣永隆街開設第一間「譚仔雲南米線」，只有不足30人坐位。至1999年，同學拍檔出現相處問題，於是邀請五弟合資於元朗康寧路開「蟲哥米線」，不足三個月蝕錢結業，到2000年六弟兩位同學正式退股，妹夫周志明及五弟譚澤均隨後加入「譚仔」生意。

四兄弟妹埋班後，先接手頂永隆街總店側的潮州粉麵店作擴張，五弟獲分股份，並按生意額估值分期支付，但見五弟有融資困難，三哥加按自己物業完成頂讓交易，五弟為還清這筆錢，賤賣深圳布吉的四層半自建村屋。家族班底協議日後所開分店，四人各佔四分之一股份，於2003年開第二家分店時正式落實。此後數年，四兄弟妹合力拓展「譚仔」生意版圖，成為連鎖米線餐廳，在2006年開設中央工場，面積超過3萬平方呎、員工人數達70人。

+ 5 + 5 + 5

惟好景不常，四人在經營理念上分歧漸深並分成兩派，於2008年初曾因關係惡化令公司陷癱瘓，最後由三哥和六弟提出分家，平分當時12家分店，雙方各自可使用「譚仔雲南米線」商標。六弟曾在傳媒訪問中透露，過年也沒再和五哥拜年見面。分家後，三哥將招牌由綠色轉紅色並加上個人「嘜頭」，於2011年獲米芝蓮推介更聲名大噪，「譚仔」、「三哥」雙生兒奇景頓成城中熱話，曾出聲明澄清坊間揣測。

譚仔三哥主打年輕人市場，2015年成立「忌廉哥」主題店，與潮流接軌。（資料圖片）

三哥此後接受傳媒訪問，被問到這段拆伙經歷還是「眼濕濕」，並曾稱年花百萬廣告宣傳，為分清「真神假鬼」。踏入創辦二十周年之際，當年三哥曾透露，平均每間分店日賣800至1,000碗米線，人均消費額介乎40至50元以中位數計，「三哥」一年的營業額高達7.5億元。

直至2017年，日本丸龜製麵母企Toridoll Holdings，先後收購三哥56間「三哥」及52間「譚仔」，共108間米線店，重組成「譚仔國際」，相隔九年後終「合二為一」，並拓展海外市場。根據譚仔國際的上市文件披露，截至2020年12月31日止的9個月，譚仔收入6.49億元，三哥收入6.48億元，期內兩者合共收入接近13億元。在疫情下，「譚仔」逆市擴張，憑平民美食攻入中環商業核心區，設全港最大間門市外，亦進駐尖沙咀海港城商場。