當買入的股份成為實物分派對象　是否一定無運行？｜聶振邦

自筆者評論對德盈控股（2250）和金力永磁（6680）的看法後，未見有新的IPO股份，所以今日與大家分享一種財技活動，名為「實物分派」。近期大家應對這一詞並不陌生，皆因騰訊控股（0700）於去年12月23日開市前發公告，宣派中期股息，自2004年6月16日上市以來，歷時超過十七年半才首度派發中期股息，亦有別於慣常派發末期股息以現金支付，今次是以股份方式支付，故此稱為「實物分派」。有別於派發「紅股」，會額外發行新股作為派息之用，「實物分派」故名思義已有「實物」，所以是將現有股份進行分派。

去年騰訊宣布向股東派發手上部份持有的京東股份作股息。

騰訊分派京東案例參考

騰訊今次派發的是手上持有的京東集團─SW（9618）股份，公告顯示於分派前騰訊持有京東約4.57億股A類普通股（即每股代表1股的投權票；而非此股的B類普通股的每股代表20股的投權票），當時佔權約17%；於分派完成後降至約2.3%，並於宣佈分派同日起騰訊的執行董事劉熾平辭任京東的董事職務，即時生效，令市場揣測騰訊不看好京東業務前景藉「實物分派」大幅減持京東股份。於去年12月22日京東收報279.2元，相對今年1月5日暫時最低收報246.4元，累跌11.75%。

不宜過份解讀分派舉措

同期騰訊則跌2.80%（443.00 → 430.6元），所以京東多跌近9%，可視為上述消息所致。不過就今年1月5日收市價而言，騰訊和京東股價分別回到2020年6月和8月水平，倘若京東也回到2020年6月水平，股價會低於240元，故不排除於去年11月京東股價升得太急，現於負面消息出現藉勢調整至合理水平，實則不論任何被市場定性為對京東屬負面消息，都會觸發股份被大舉抛售，所以筆者看法毋須對騰訊今次舉措過份解讀；或許騰訊只是希望保持現時的現金水平，有利業務拓展，而跟京東在可見未來合作所產生的協同效應偏小，所以透過「實物分派」減持京東股份，跟看淡京東發展前景無關。

騰訊宣布以京東股份派發股息後，京東股價下跌。（資料圖片）

早前另一分派案例參考

事實上，「實物分派」在資本市場甚為普遍，早於去年11月18日晚上寶新金融（1282）也宣佈實物分派，將當時持有寶新置地（0299）約31.56億股（佔權57.8%）其中約31.54億股（佔權57.77%）作分派，就是將多達99.95%的持股派給股東。回顧寶新金融的派息記錄，自2018財政年度後便未嘗派息，即在2019和2020財年均無息派，為了給股東作回饋，又不想動用大量現金，跟騰訊一樣進行實物分派。留意寶新金融公佈詳情在去年11月18日；騰訊則在12月23日，所以絕非新金融在仿效騰訊，而是誠如筆者所言，實物分派安排在資本市場甚為普遍。

對於寶新置地，於去年11月18和19日分別收報0.205和0.194元，下跌5.37%，自去年9月23日以來出現的單日最大跌幅，事隔近兩個月，反映市場解讀是寶新置地的負面消息。由此可見就著被分派的股份來說，不論大股或細股，市場都視利淡消息，傾向認為持股公司不看好被分派公司的業務前景而作出的舉措，故此若於被分派消息出現前已持股，又無意捱價守候，應及早考慮離場。正如寶新置地，截至今年1月7日（上周五）收報0.062元，較去年11月19日收報0.194元累跌逾六成八，歷時卻不足兩個月，可見對於本身基本面不滯的股份，被分派消息對其股價走勢而言是雪上加霜。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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