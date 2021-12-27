華置股東否決私有化方案　是「精」還是「笨」？｜聶振邦

相信接觸股市超過一年的投資者，對「私有化」一詞並不陌生，就是上市公司按自身的意願安排退市，不再是上市公司。然而，每間上市公司都牽涉大量股東，所以必須對私有化取得共識，才可進行，因此會通過投票，並按結果決定是否進行私有化。

私有化的屬於特別決議案，必須75%或以上的投票權表示贊成，議案才能取得通過。但私有化則要「過兩關」，除了取得上述的贊成率，還要少於10%的投票權表示反對，方能進行私有化。而近期較觸目的私有化消息，應是華人置業 （0127）於12月17日舉行的私有化決議案被否決，宣佈私有化失效。

劉鑾雄是香港四大富豪之一，華人置業公司前任董事會主席和行政總裁。（圖片來源：視覺中國）

私有化擦邊遭否決

參考相關公告，私有化的贊成率和反對率分別是89.241%和10.759%，由於前者不少於75%，即過了第一關；但後者卻是「輕微」多於10%，未能過關，因此私有化是「擦邊」遭否決。

明顯地對於想私有化成功的股東，當然就此結果而感到失望，畢竟按10月6日晚上發佈的私有化公告，表示每股作價為4.00元，較9月29日上午9:48宣佈停牌前報2.90元高出37.93%。若就完整交易日而論，則看9月28日收報2.18元，私有化作價更高出83.49%。筆者認為若要約人及一致行動人士（佔權78.59%）清晰地肯定會進行私有化，就應果斷在9月29日開市前便宣佈停牌。

私有化作價不算低

如今開市約18分鐘後才停牌，讓「春江鴨」有機可乘，股價被抽高逾三成三，令私有化作價產生的溢價效應銳減，為私有化被否決埋下伏線。至於論到每股作價4.00元是否吸引，要視為與甚麼標準作比較，雖然上述溢價效應銳減，但參考同期於9月30日宣佈私有化議案的卜蜂國際（0043），每股作價1.15元，較9月24日（宣佈停牌前最後交易日）收報0.96元溢價19.79%，較上述的37.93%顯著為小。

另可留意，華人置業自5月11日以來，均處於4.00元以下，而於2020年9月23日以來，至今歷時超過15個月，僅於2021年2月18日高見4.55元，其餘日子股價均為4.43元或以下，從這角度來看私有化作價不算低。

華人置業前主席劉鑾雄育與其太太，華置執行董事陳凱韻（甘比）育有三名年幼子女。（網上圖片）

國浩集團案例參考

當然，若以截至2020年12月底和2021年6月底的每股資產淨值，分別為15.07和12.99元來說，私有化作價是折讓73.46%和69.21%，看來要約人「出手低」，但筆者想指出回顧歷史，國浩集團（0053）和聯合地產（前上市代號：56）分別於2018年7月2日和2020年4月20日宣佈私有化提案，作價較當時資產淨值分別折讓32.15%和66.32%，可見華人置業的作價是合理的。

最後折讓明顯較大的聯合地產通過私有化；而國浩集團則在2018年11月1日被否決，至今事隔超過三年，期內股價強勢亦僅見於2019年10月至2019年2月這五個月高位介乎130.00至132.00元，低於私有化作價135.00元。而國浩集團在2021年12月24日則收報85.00元，連同私有化被否決至今收到的七次股息，合共11.50元，仍較135.00元低近三成，還未計期間超過三年持股耗損的機會成本。

回看華人置業，截至2020年12月底和2021年6月底的每股資產淨值分別為15.07和12.99元，短短半年已減值近一成四，2021上半年股東應佔虧損超過3,700萬港元，為2019年同期以來首度錄得虧損；另可留意於2021下半年集團出售的中國恒大（3333）優先票據及優先永續資本證券將於全年業績才會入賬，預期公允值要進行大幅減值安排，應有資產淨值進一步減少的心理準備，筆者相信否決私有化的股東，未有考慮此因素將對股價表現帶來有多大衝擊呢！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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