B.Duck母企德盈、金力永磁趕去年招股尾班車　賣點逐一睇｜聶振邦

2021年最後兩天 (12月30及31日)，仍有新股「趕尾班車」開始招股，分別是德盈控股 (2250) 和金力永磁 (6680)，同於2022年1月7日截止購認。

第二大國內角色知識產權公司

前者經營B.Duck品牌，深受香港大眾歡迎。根據弗若斯特沙利文報告，按2020年的角色授權收益計算，德盈控股是第二大國內角色知識產權公司，於中國所有角色知識產權公司中排名第五，市場份額為約2.4%。按2020年的銷售額計算，於中國角色知識產權產品電子商務市場的市場份額為約0.6%。公司定位知識產權及旗下產品的品牌為業務核心。

經營B.Duck品牌的德盈控股是第二大國內角色知識產權公司。﹙B.Duck facebook﹚

領先高性能稀土永磁材料生產商

至於金力永磁，早於2018年9月21日已在深交所上市 (股票代號：300748.SZ)，今次來港作第二上市。此乃領先的高性能稀土永磁材料生產商，根據弗若斯特沙利文的資料，2020年公司的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。根據弗若斯特沙利文的資料，特別是，2020年公司使用晶界滲透技術生產4,111噸高性能稀土永磁材料，於晶界滲透稀土永磁材料市場排名世界第一，約佔21.3%的市場份額。公司定位自2008年8月成立以來，一直專注於用於全球新能源、節能環保 領域高性能釹鐵硼稀土永磁材料的研發、生產及銷售。

H股相對A股常見折讓

公司產品廣泛用於新能源汽車及汽車零部件、永磁風力發電機、節能變頻空調及其他行業。而新能源汽車、風力發電和節能均為現時國策大力推動產業，業務前景看俏。金力永磁於2018年的上市價為5.39元人民幣，截至2021年12月31日收報44.89元，歷時約三年零三個月較上市價高出7.33倍，年均升幅為91.98%，展現高資本增值能力。上述的44.89元人民幣折合為54.95港元，令在港IPO招股價介乎33.80至40.30元產生折讓38.49%至26.66%。但應留意H股相對A股常見折讓，不妨參考早前在2021年11月30日開始招股的凱萊英 (6821)。

金力永磁的高性能稀土永磁材料產量的市場份額約為14.5%，排名世界第一。（VCG）

上市初期表現還看大市走勢

前一天A股 (股票代號：002821.SZ) 收報524.92元人民幣，折合為642.55港元，令在港IPO招股價介乎350.00至410.00元產生折讓45.53%至36.19%，較金力永磁的還要多。不過凱萊英於12月10日上市後未見起色，上市價為388.00元，亦是上市以來高位，僅見於上市首日；但卻收報370.00元，即首日已見「破發」。之後股價反覆向下，於12月31日收報320.00元，較上市價低17.53%，相信與期內恆指走勢欠佳有關。故此金力永磁預算在2022年1月14日上市，屆時股價表現則要視乎大市走勢，以及未來兩週其A股表現。雖然短期股價走勢變數大，但就行業定位而言，認為具備不俗的中長線投資價值。

至於德盈控股，招股價介乎2.05至3.45元，相對招股書顯示的未經審核備考經調整每股有形資產淨值為0.31至0.47元，粗算市賬率為6.61至7.34倍。參考泡泡瑪特 (9992) 於2021年12月31日收報44.70元，市賬率為8.27倍，反映德盈控股的招股價定位不算高。而招股首兩日累計孖展認購金額約2,567萬元，相對公開發售額度4,140萬元，孖展認購率為0.62倍 (連同現金認購預算為3.66倍)，暫時認購反應欠佳，可望以中間價2.75元或以下上市。跟金力永磁相同看法，預算於2022年1月17日上市時股價表現，主要取決於屆時市走勢。觀乎最近上市的四隻新股表現，截至2021年12月31日收市較上市價高出介乎27.29%至42.86%，有望此氣氛能帶動德盈控股和金力永磁上市初期有好表現。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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